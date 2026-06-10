اعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن فقدان الولايات المتحدة لمروحية عسكرية يشكل إشارة إضافية لواشنطن بضرورة إنهاء الحرب مع إيران.

قال أوليانوف في منشور على منصة "إكس": "إن فقدان واحدة من أكثر المروحيات الأمريكية تطورا من طراز أباتشي قبالة سواحل سلطنة عُمان، لم يكن حدثا استثنائيا، لكنه يبعث برسالة جديدة إلى واشنطن بأن الوقت قد حان لوضع حد لهذه المغامرة"، مضيفا أنه امتنع عن تقديم توصيفات إضافية للحادث.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قلل في وقت سابق من خطورة الحادث، قائلا: "إن سقوط المروحية قبالة سواحل عُمان ليس أمرا خطيرا للغاية".

وفي السياق ذاته، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM أن مروحية "أباتشي AH-64" سقطت أثناء مهمة دورية في المياه الإقليمية، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ الطيارين خلال نحو ساعتين، وأن حالتهما الصحية مستقرة، وفقا لروسيا اليوم.