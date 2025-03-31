شيئ مرعب ومخيف.. لن تتوقع ما وجده رجال أمن داخل حافلة ركاب بتركيا

في واقعة صادمة، وجد رجال الأمن خلال نقطة تفتيش للشرطة، في مدينة كوتاهيا التركية، ثعبانا ضخما طوله 3 أمتار مخبأ في صندوق كرتوني، داخل حافلة ركاب.

وقالت صحيفة "ملييت" التركية، إن فرق من المديرية الإقليمية الخامسة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية ومديرية فرع مكافحة المخدرات، أوقفت حافلة بين المدن كانت متجهة من إسطنبول إلى أنطاليا عند نقطة تفتيش للشرطة في المدينة.

وخلال عمليات البحث، تم العثور على ثعبان من نوع البايثون داخل صندوق ولم يتم التعرف على صاحبه.

وتمت السيطرة على الثعبان من قبل فريق DKMP في كوتاهيا التابع للمديرية الإقليمية، ثم نقله إلى ملجأ الحيوانات التابع لبلدية كوتاهيا لإجراء فحص صحي، ثم تسليمه لاحقًا إلى حديقة الحيوانات التابعة لبلدية إسكي شهير الكبرى.

والثعبان من نوع "البايثون"، يعتبر فصيلة غير سامة، لكنها قادرة على قتل ضحاياها عبر العض والالتفاف عليها وطحنها، وخنقها، قبل ابتلاعها.

وكان الصندوق في طريقه من إسطنبول في شمال غرب تركيا، إلى أنطاليا، في جنوب غرب البلاد.

وتم فتح تحقيق لتحديد هوية المرسل والمستقبل للثعبان.

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