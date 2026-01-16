إصابة سيدة خمسينية بطلق ناري في مشاجرة عائلية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيبت سيدة بطلق ناري، اليوم الجمعة، على خلفية مشاجرة مسلحة اندلعت بين شاب وأهل زوجته بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطلق ناري داخل قرية الحجيرات بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا بطلق ناري، إثر مشاجرة نشبت بين نجلها وأهل زوجته، ما أسفر عن إصابتها عن طريق الخطأ.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام، حيث تخضع للرعاية الطبية اللازمة، وحالتها تحت الملاحظة، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.