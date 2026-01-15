علق المؤلف أحمد عاطف فياض مؤلف مسلسل "كارثة طبيعية" على تحرك وزارة الصحة وإصدار قرار رسمي بصرف لبن مدعم لأي حالة توائم متعددة، وذلك بعد عرض وتناول المسلسل لهذه القضية عبر الشاشات.

ونشر فياض، صورة من القرار، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بعيدا عن ماتش السنغال والتوأم حسام وإبراهيم حسن.. فيه خبر يهم كل أهالي التوائم.. خبر فرحني جدا كصانع من صناع مسلسل "كارثة طبيعية " وأكيد هيفرح كل اللى شارك في المسلسل".

وتابع: "وهو إن وزارة الصحة مشكورة أصدرت من يومين قرار رسمي بصرف لبن مدعم لأي حالة توائم متعددة مهما كان عددهم وبدون شروط".

وأضاف: "الأسرة هتتكفل بطفل واحد بس والوزارة هتتكفل بلبن باقي الأطفال.. والقرار ده ساري من أول التوائم الطبيعية اللي هما اتنين العادي.. لحد التوائم البرو ماكس ليفيل محمد شعبان وشروق".

تدور قصة المسلسل حول شاب يدعى "محمد" يعمل في شركة اتصالات، ويحصل على راتب بسيط، ليجد صعوبة في مواجهة الظروف المعيشية، خاصة بعد علمه أن زوجته "شروق" حامل في 7 أطفال، ليجد نفسه متورطًا في هذا الأمر، ويسعى إلى إيجاد حل في هذا الأمر، بالإضافة إلى البحث عن فرصة عمل أخرى من أجل التكفل بكافة المسئوليات التي تتطلب الكثير من الأموال.

مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، أمجد عابد، ومن تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.