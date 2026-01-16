لقطة إنسانية من محمد صلاح مع أحد الأطفال في مدينة طنجة

القاهرة - مصراوي

نشرت حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور لزوجها وابنها.

وشاركت حنان متابعيها عبر خاصية "الستوري" صورا لمحمد النني برفقة ابنه داخل السيارة كما شاركت صورة برفقة زوجها وهم يأكلون الآيس كريم.

ويذكر أن تعمل حنان زوجة النني صانعة محتوى "بلوجر" وتمتلك حنان حسابا رسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصل عدد متابعيه إلى ما يقرب من 55 ألف متابع.