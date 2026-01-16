مباريات الأمس
إعلان

زوجة النني الثانية تنشر صورا رومانسية وتعلق

كتب : مصراوي

04:43 ص 16/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور لزوجها وابنها.

وشاركت حنان متابعيها عبر خاصية "الستوري" صورا لمحمد النني برفقة ابنه داخل السيارة كما شاركت صورة برفقة زوجها وهم يأكلون الآيس كريم.

ويذكر أن تعمل حنان زوجة النني صانعة محتوى "بلوجر" وتمتلك حنان حسابا رسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصل عدد متابعيه إلى ما يقرب من 55 ألف متابع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النني زوجة النني الثانية صور زوجة النني حنان المغربية زوجة النني صور حنان المغربية محمد النني وزوجته الثانية

