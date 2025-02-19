تزعم أنها قطة.. لن تتوقع ما تفعله "معلمة ثانوية" مع الطلاب

تعرضت معلمة في مدرسة ثانوية أسترالية لانتقادات شديدة من أولياء الأمور بسبب تعريفها بنفسها على أنها قطة وتصرفها بشكل غريب أمام الطلاب.

كانت وسائل الإعلام الأسترالية قد تحدثت عن حالة غريبة لمعلمة في مدرسة مارسدن الثانوية في لوجان سيتي، كوينزلاند، والتي ورد أنها طلبت من الطلاب الإشارة إليها باسم "السيدة بور"، وزعمت أنها كانت تهسهس على الطلاب وتلعق ظهر يدها مثل القطط، بحسب odditycentral.

وتظهر صور المعلمة التي لم يتم الكشف عن اسمها وهي ترتدي عصابة رأس على شكل أذن قطة وحبلًا مكتوبًا عليه "بور" في الفصل، ما زاد من مخاوف الآباء من أنها كانت تتصرف بشكل غير لائق في الفصل المدرسي.

وزعم أحد الآباء أن المعلمة جعلت ابنتها تخرخر من أجل مصاصة، بينما قال آخر إن المعلمة كانت تزأر على الطلاب إذا لم ينتبهوا في الفصل.

وقال أحد الآباء لصحيفة كورير ميل: "إن المعلمة تجبر الأطفال على مناداتها بـ Miss Purr، وتصرخ كالقطة وتزأر عندما لا يستمعون إليها، إنها تجلس في الفصل وتلعق يديها، إنه أمر مقزز للغاية، يجب أن يتم فعل شيء حيال هذا الأمر".

وكتب أحد الآباء على فيسبوك: "من المحبط أكثر أن المدارس العادية ونظام التعليم الذي نرسل أطفالنا إليه كل يوم لديه معلمون يفعلون أشياء مثل هذه".

وانتشرت القصة الغريبة على الإنترنت ووصلت حتى إلى وزارة التعليم في كوينزلاند، والتي أكدت لأعضاء الصحافة أن مدرسة مارسدن الثانوية كانت "على علم بمخاوف الآباء وكانت تعالجها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التعليم: "يلتزم المعلمون بأعلى معايير الاحتراف والأخلاق، وهذا السلوك غير مقبول في مدارس ولاية كوينزلاند".

وذكرت قناة 7News الأسترالية أن المعلمة المعنية نفت جميع الاتهامات، مدعية أنها طلبت من الطلاب أن ينادوها بـ Miss Purr لأن الأحرف الأولى من اسمها هي PRR، وفي مقال متابعة حول هذا الموضوع، أشارت صحيفة Courier-Mail إلى أن المعلمة لم تعد تعمل في المدرسة، على الرغم من حصولها على دعم واسع من أعضاء هيئة التدريس ونقابة المعلمين.

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