سائحة تثير جدلًا في شرم الشيخ بعد فيديو لسائق تاكس



كشفت الداخلية ملابسات فيديو ادعاء سائحة التحرش بها من سائق بشرم الشيخ؛ تم ضبطه واعترف بالسير خلفها لطلب الركوب، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.



رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سائحة (تحمل جنسية إحدى الدول) من سائق سيارة أجرة لقيامه بالسير بجوارها والتلويح لها، والادعاء بمحاولته التحرش بها بنطاق محافظة جنوب سيناء.

كشف هوية السائق وضبطه في مدينة شرم الشيخ

بالفحص والتحري تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 22 الجاري، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء في تحديد السيارة الأجرة المشار إليها بدقة، وتبين أنها "سارية التراخيص"، كما أمكن تحديد وملاحقة قائدها، حيث تم إلقاء القبض عليه، واتضح أنه (سائق مقيم بمدينة شرم الشيخ).

اعترافات السائق وكواليس الواقعة الموثقة بالفيديو

وبمواجهة المتهم بما جاء في مقطع الفيديو المتداول، أقر بمشاهدته للقائمة على التصوير رفقة أخرى حال سيرهما بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، فقام بالسير إلى الخلف عدة خطوات بسيارته ظنا منه بإقدامهما على استقلال السيارة رفقته، مؤكدا عدم تعرضه لهما أو الإلحاح عليهما بالقول أو الفعل، وانصرافه من المكان عقب ذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.