تحول أحد فنادق زيمبابوي إلى مسرح لواقعة غير معتادة، بعدما اقتحم تمساح ضخم أروقة المكان في مشهد أثار دهشة النزلاء، وكاد يتحول إلى موقف خطير لولا سرعة التعامل معه.

وبحسب صحيفة "التايمز"، خرج التمساح، الذي يقدر طوله بنحو 4 أمتار، من نهر زمبيزي القريب، واتجه مباشرة إلى داخل فندق "زامبيزي ريفر لودج"، حيث بدا وكأنه يبحث عن وجبة داخل المطعم.

وروى عدد من السياح أن التمساح تحرك داخل الفندق بثقة لافتة، واقترب من منطقة الاستقبال، قبل أن يحاول الوصول إلى المطبخ بعد أن وجد المطعم مغلقا، في تصرف أثار مزيجا من الخوف والدهشة.

وقال السائح البريطاني جون ريتشاردز إن التمساح توقف لبعض الوقت عند منصة البوفيه، ثم انتقل إلى أحد المقاعد ليستريح، قبل أن يتجه لاحقا نحو مسطح مائي في شرفة الفندق.

وأشار ريتشاردز إلى أن العاملين أوضحوا أن خدمة الغرف متاحة للنزلاء فقط، ولا تشمل "الزوار" من الحياة البرية.

على الفور، تدخلت الأجهزة الأمنية لتأمين الموقع وإبعاد النزلاء، إلى حين وصول فريق متخصص من هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية، الذي نجح في السيطرة على التمساح باستخدام معدات خاصة، قبل نقله وإطلاقه مجددا في بيئته الطبيعية دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت إدارة الفندق أن وقوع مثل هذه الحوادث يظل احتمالا قائما في ظل موقعه القريب من الحياة البرية، مشيرة إلى أن التعامل السريع مع الواقعة عكس مستوى الجاهزية للحفاظ على سلامة الضيوف.

كما نشر الفندق مقطع فيديو للحادثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معلقا بروح مرحة أن الزائر غير المتوقع كان يبحث فقط عن سبب تأخر "خدمة الغرف"، في منطقة تختلط فيها الطبيعة بالحياة اليومية.

Crocodile invades hotel in Victoria Falls, and workers retreat. The workers could be heard suggesting to call ZimParks but complained that they do not answer calls. pic.twitter.com/uKBzRpxLKb — The Instigator (@Am_Blujay) April 20, 2026

