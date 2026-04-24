تواصل الصين العمل على مشروع استثنائي في عالم النقل، يتمثل في إنشاء خط قطارات فائقة السرعة يمر أسفل نهر اللؤلؤ، في خطوة تعكس طموحا كبيرا لإعادة رسم خريطة التنقل داخل البلاد.

نفق عميق يقترب من الأرقام القياسية

وبحسب صحيفة "ميرور"، المشروع يعد واحدا من أعمق أنفاق السكك الحديدية تحت الماء في العالم، حيث يجري العمل على أعماق تتجاوز 100 متر تحت سطح الأرض، في بيئة مليئة بالتحديات الطبيعية.

ويهدف الخط إلى ربط مدينتي شينزين وجيانغمن، وهما من أبرز المراكز الاقتصادية في جنوب الصين، مع تقليص زمن الرحلة بينهما إلى أقل من ساعة.

تقنيات متطورة في قلب المشروع

تعتمد أعمال الحفر على ماكينة عملاقة تعرف باسم "Shenjiang-1"، مزودة برأس قاطع ضخم، تقوم بحفر النفق وتثبيت الهياكل الخرسانية في الوقت نفسه، لضمان ثبات التربة ومقاومة ضغط المياه في الأعماق.

وفي أكثر المناطق تعقيدا، بين دونغ غوان وغوانغتشو، يواجه المهندسون طبقات صخرية صلبة وتشققات جيولوجية، ما يدفعهم لاستخدام تقنيات حديثة للتحكم في ضغط التربة والمياه، تضمن استمرار العمل بأمان.

أهمية اقتصادية تتجاوز النقل

لا يقتصر المشروع على كونه وسيلة نقل سريعة، بل يمثل جزءا من خطة أوسع لتطوير منطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو، وتحويلها إلى مركز اقتصادي متكامل، عبر تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين المدن.

نموذج لمستقبل البنية التحتية

ويرى خبراء أن هذا المشروع قد يصبح نموذجا عالميا لمشروعات النقل تحت الماء، خاصة مع اعتماده على تقنيات متقدمة في إدارة المشروعات والعمل في البيئات الصعبة، ما يفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات مماثلة في دول أخرى.

