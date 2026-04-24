

كتب - محمود عبده:



تشهد هذه الفترة من العام حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتقلب درجات الحرارة بشكل ملحوظ بين النهار والليل، ما يدفع البعض إلى ارتداء الملابس الصيفية مبكرا، وهو ما قد يعرضهم لمشكلات صحية مفاجئة.



كيف تحمي نفسك من تقلبات الطقس؟



وبحسب موقع WebMD، فإن التغيرات السريعة في درجات الحرارة قد تؤثر على الجهاز المناعي وتزيد من احتمالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة مع عدم الاستعداد الجيد لهذه التقلبات.

وتؤدي الفروقات الحرارية الكبيرة إلى إرباك الجسم، حيث يجد صعوبة في التكيف بسرعة، ما يضعف المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى.



نصائح مهمة لتفادي نزلات البرد

كيف تختار ملابسك في الأجواء المتقلبة؟



يفضل ارتداء ملابس متعددة الطبقات، بحيث يمكن خلع أو إضافة طبقة بسهولة وفقا لتغير درجات الحرارة خلال اليوم.



هل يمكن أن تصاب بالبرد بسبب تخفيف الملابس مبكرا؟



التعرض لهواء بارد في الصباح أو المساء بعد طقس دافئ نهارا قد يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد.



ما دور التغذية في مواجهة تقلبات الطقس؟



تلعب التغذية دورا مهما في دعم المناعة، خاصة من خلال تناول أطعمة غنية بالفيتامينات، مثل فيتامين C، وشرب كميات كافية من الماء.



كيف تحمي نفسك من تأثير الرياح؟



تزيد الرياح من الإحساس بالبرودة، لذا ينصح بتجنب التعرض المباشر لها، خاصة في الأوقات التي تنخفض فيها درجات الحرارة.



من الأكثر عرضة للتأثر بتقلبات الطقس؟



الأطفال وكبار السن هم الأكثر تأثرا، لذا يجب الاهتمام بملابسهم وتجنب تعريضهم للبرودة المفاجئة.

اقرأ أيضًا:

رياح وأتربة.. كيف تحمي نفسك من تقلب الطقس؟

تحميك من الأمراض.. نصائح للحفاظ على صحتك أثناء تقلبات الطقس

كيف تحمي بشرتك من تقلبات الطقس؟ خطوات بسيطة لنضارة تدوم





