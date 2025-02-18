"اوعى تتخدع".. كيف تفرق بين المراتب الطبية والفايبر؟

يقضي العديد من الأشخاص ما بين ربع وثلث حياتهم في السرير، لذلك فإن اختيار نوع المرتبة المناسب أمر مهم للحفاظ على الصحة العامة، وتجنب آلام الظهر.

والمراتب القديمة ليست فقط مزعجة، بل قد تؤدي إلى مشكلات صحية أيضًا، منها إعاقة النوم، لكن تحديد الأنسب بين المراتب الطبية والفايبر قد يكون مشكلة بالنسبة لكثيرين.

وكشف أحد الحرفيين في ورشة تصنيع مراتب، الفارق بين المراتب الطبية والفايبر، إذ يقول: "عند الضغط على المرتبة سنشعر بالمقاومة لوجود سوستة بتاخد وتدي معايا".

ويضيف: "لو ضغطت من الجنب في المرتبة، في حدود 2 سم هلاقي فيه حديدة من الجنب وهذا يدل أنها مرتبة شاسيه أو فايبر، وتتميز باختلاف صلابتها عن المرتبة الطبية، كما أنها سعرها متفاوت".

وعن الفارق بين المرتبة الطبية والفايبر، كشف: "الاختلاف يكون وفقا لاحتياجات كل شخص، فالبعض يفضل الطبية، والآخر يفضل الفايبر وفقا للعميل".

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