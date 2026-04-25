حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من انتشار صفحات ومواقع إلكترونية مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة الوزارة وتروج لبيع منتجات غذائية وزراعية للمواطنين، مؤكدة أن هذه الكيانات تستهدف استغلال المواطنين باستخدام اسم الوزارة بشكل غير قانوني.

وشددت الوزارة، في منشور على صفحة مجلس الوزراء بموقع "فيسبوك": أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة لها أو لأي من قطاعاتها تقوم بالبيع أو الترويج للمنتجات عبر الإنترنت، مؤكدة أن جميع ما يتم تداوله في هذا الإطار غير صحيح.

وأوضحت أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه الصفحات، لحماية المواطنين من التعرض لعمليات النصب أو شراء منتجات مجهولة المصدر.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على منتجاتها المعتمدة إلى التوجه فقط للمنافذ الرسمية، والتي تشمل منافذ البيع التابعة لمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات، إضافة إلى المنافذ المتنقلة المنتشرة في الميادين العامة.

كما ناشدت المواطنين ضرورة توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي صفحات مزيفة تنتحل صفة الوزارة أو تروج لمنتجات غير موثوقة، وذلك عبر الخط الساخن 19561 أو من خلال أرقام الشكاوى المخصصة.