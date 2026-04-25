مصر تدين استهداف مراكز حدودية في الكويت بطائرتين مسيرتين

كتب : مصراوي

08:12 ص 25/04/2026 تعديل في 08:23 ص

مصر والكويت

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة، باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين.


وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مصر تؤكد رفضها القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة أو أي محاولات تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.


مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت في مواجهة الاعتداءات


وأعربت مصر عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب دولة الكويت، وسائر دول الخليج الشقيقة، في مواجهة مثل هذه الاعتداءات الآثمة.
وشددت على دعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها، وصون مقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

فيديو قد يعجبك



تعرف موعد عيد الأضحى 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة الرسمية
تعرف موعد عيد الأضحى 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة الرسمية
نجم آرسنال السابق: السيتي يمتلك الأفضلية في صراع لقب الدوري الإنجليزي
نجم آرسنال السابق: السيتي يمتلك الأفضلية في صراع لقب الدوري الإنجليزي
ميرنا جميل على البحر وهند صبري أنيقة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
ميرنا جميل على البحر وهند صبري أنيقة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي
بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي
الأهلي يترقب حسم مصير لاعبه المعار في المجر.. ما التفاصيل؟
الأهلي يترقب حسم مصير لاعبه المعار في المجر.. ما التفاصيل؟

