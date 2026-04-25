

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة، باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مصر تؤكد رفضها القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة أو أي محاولات تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.



مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت في مواجهة الاعتداءات



وأعربت مصر عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب دولة الكويت، وسائر دول الخليج الشقيقة، في مواجهة مثل هذه الاعتداءات الآثمة.

وشددت على دعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها، وصون مقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.