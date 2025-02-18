هيموجلوبين طبيعي.. 6 فواكه مفيدة لمرضى الأنيميا

كتبت- شيماء مرسي

الأنيميا أو فقر الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، وتحدث نتيجة نقص في خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

ولكن لحسن الحظ، يوجد 6 فواكه تعزز الهيموجلوبين في الدم وتعالج الأنيميا، وفقا لموقع "ndtv".

الخوخ

غني بفيتامين سي والحديد، لذا فهو يسهم في امتصاص الحديد وتحسين خلايا الدم الحمراء وفقدان الوزن وتحسين الجلد وتعزيز صحة العين.

البرتقال

لا يمكن للجسم امتصاص الحديد بالكامل دون مساعدة فيتامين سي والبرتقال مليء بهذا الفيتامين.

البرقوق

يحتوي على فيتامين سي والحديد والمغنسيوم، ما يساعد على تعزيز الهيموجلوبين وتحفيز كرات الدم الحمراء ونقل الأكسجين في الجسم.

التفاح

يعتبر مصدرا غنيا بالحديد مع العديد من المكونات الأخرى التي تساعد على تحفيز الهيموجلوبين في الدم.

الموز

من الفواكه الغنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب، لذا فهو يحفز إنتاج الهيموجلوبين في الدم.

الرمان

فاكهة ممتازة لزيادة تعداد الدم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الهامة مثل A و C و E.

وهذه الفيتامينات، وخاصة فيتامين سي تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل وتحسين إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

هل تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. 6 أسباب تفسر معاناتك أثناء النوم

أبراج الأكثر حظاً في شهر مارس على كافة الأصعدة.. هل برجك من بينهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبتين من القرنفل قبل النوم؟.. مفاجأة

كيف يؤثر الطقس البارد على صحة العظام والمفاصل؟.. مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب؟.. مفاجأة