"دايت الموز".. هل يساعد على فقدان الوزن أم يهدد صحتك؟

كتبت- أسماء العمدة:

"دايت الموز" نظام غذائي يعتمد بشكل أساسي على تناول الموز كوجبة رئيسية أو كوجبة خفيفة، مع تقليل أو استبدال الأطعمة الأخرى. وتختلف أنواعه؛ فبعضها يسمح بتناول أطعمة أخرى بكميات محدودة، بينما يقتصر بعضها الآخر على الموز فقط.

تأثير دايت الموز على صحة الجسم

وأكد معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن الموز غني بالبوتاسيوم والكربوهيدرات والألياف، لكنه يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين، والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الأخرى، لذا فإن الاعتماد عليه وحده كوجبة غذائية قد يؤدي إلى نقص حاد في هذه العناصر، ما يسبب مشكلات صحية خطيرة على المدى الطويل.

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن "دايت الموز" قد يؤدي إلى فقدان سريع للوزن بسبب انخفاض السعرات الحرارية المتناولة، لكنه فقدان مؤقت وغير صحي، إذ غالبًا ما يستعيد الجسم الوزن المفقود بمجرد العودة إلى النظام الغذائي الطبيعي.

وأضاف أن تناول كميات كبيرة من الموز قد يسبب بعض المشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الانتفاخ، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، كما أن الموز يحتوي على سكريات طبيعية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

هل "دايت الموز" آمن؟

واختتم "القيعي" حديثه قائلًا: "لا يُعتبر دايت الموز بديلاً صحيًا أو مستدامًا على المدى الطويل، إذ قد يؤدي الاعتماد عليه وحده إلى مشكلات صحية خطيرة بسبب نقص العناصر الغذائية الأساسية".

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