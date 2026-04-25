يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث جوجل عن موعد عيد الأضحى المبارك 2026، حيث من المتوقع أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026، فلكيًا على أن تسبق هذه المناسبة وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

وتُعد هذه التواريخ تقديرية تعتمد على الحسابات الفلكية لحركة القمر، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي الذي تصدره الجهات الدينية المختصة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

وتظل الرؤية الشرعية للهلال هي المرجع الأساسي لتحديد بداية الشهر الهجري، وبالتالي تثبيت الموعد النهائي لعيد الأضحى بشكل رسمي داخل مصر والدول الإسلامية.

تأتي وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهي من أعظم أيام السنة الهجرية. وخلالها يتجمع حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، في مشهد إيماني يجسد الوحدة والخشوع.

من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وهو يوم النحر الذي يبدأ فيه المسلمون ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والأقارب، في أجواء من الفرحة والتكافل الاجتماعي.