خرج مطرب المهرجانات مسلم عن صمته، بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.

ونشر مسلم وثيقة تثبت إنفاقه على نجله بمبلغ مالي يقدر بـ 180 ألف جنيه يرسلها كل 5 أشهر على حد قوله، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام.

وكتب مسلم على الوثيقة: "ده أقل ورق عندي في البيت، 180 ألف كل 5 شهور وفي كتير من ده وبشهود، بس هقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتكلم تاني في الحوار ده انا بس نزلت إثبات صغير".

مسلم يعلن انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

كشف المطرب مسلم شهر مارس الماضي، عن انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، وشارك جمهوره صورة من مقر النقابة، مؤكدًا عودته لإحياء حفلاته الغنائية قريبًا.

كتب مسلم عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، قائلًا: "الحمد لله رجعت الشغل من تاني، وكل حاجة بترجع أحسن من الأول.. استنوا أول حفلات ليا".

كواليس أزمة مسلم مع نقابة الموسيقيين

قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب مسلم عن الغناء، بعد تلقيها شكاوى متكررة ضده من متعهدي الحفلات، بسبب عدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات، كما قررت النقابة إلغاء تصريحه السنوي ومنعه من مزاولة المهنة.

