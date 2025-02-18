للرجال.. 7 فوائد مذهلة لتناول الثوم يوميًا

كتبت- شيماء مرسي

الثوم ليس مجرد مكون يضفي نكهة مميزة على الأطباق، بل هو كنز للصحة، وذلك بفضل احتوائه على العديد من المركبات والعناصر الغذائية.

وفي السطور التالية نرصد لكم فوائد الثوم للرجال، بحسب ما ذكر موقع "هيلث".

تقليل خطير الإصابة بسرطان البروستاتا

الثوم قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث يحتوي على مركبات مثل الأليسين التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، والتي قد تؤدي دورا في تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

زيادة القدرة الجنسية

يساعد الثوم على تعزيز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وتحسين الأداء الجنسي.

الوقاية من مرض الزهايمر والخرف

الثوم قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، حيث يحتوي على مركبات مثل الأليسين التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف وتحسين وظائفها.

إزالة السموم من الجسم

يمكن أن يساعد تناول الثوم في إزالة السموم من الجسم.

حماية القلب

يساعد الثوم في محاربة أمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالجلطات الدموية وخفض الكوليسترول المرتفع، وذلك بفضل احتوائه على مركب الأليسين.

خفض ضغط الدم المرتفع

يساعد الثوم على خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

إبطاء الشيخوخة

يساعد الأليسين الموجود فيه على إبطاء عملية الشيخوخة، مما يجعلك تبدو أصغر سنا، كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات.

هل تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. 6 أسباب تفسر معاناتك أثناء النوم

أبراج الأكثر حظاً في شهر مارس على كافة الأصعدة.. هل برجك من بينهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبتين من القرنفل قبل النوم؟.. مفاجأة

كيف يؤثر الطقس البارد على صحة العظام والمفاصل؟.. مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب؟.. مفاجأة