كتب - نهى خورشيد

شهدت تحركات ملف اللاعبين المعارين داخل الأهلي تطورات جديدة في ظل متابعة الإدارة لمستقبل عناصر الفريق مع أنديتهم الحالية، تزامناً مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

آخر تطورات موقف جراديشار من العودة إلى النادي الأهلي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في تصريحات تلفزيونية أن المؤشرات القادمة من أويبشت المجري ترجح بنسبة كبيرة عدم تفعيل بند شراء عقد اللاعب جراديشار المعار من الأحمر مع اقتراب نهاية فترة إعارته.

وأوضح أن هذا التوجه يعود إلى تراجع مشاركة اللاعب مؤخراً بعد خروجه من التشكيل الأساسي في عدة مباريات، فضلاً عن اعتماد الجهاز الفني على خيارات هجومية أخرى خلال الفترة الماضية.

هل سيعود جراديشار إلى الأهلي؟

وأشار إلى أن النادي المجري يتجه إلى على عدم دفع المقابل المالي المطلوب لتفعيل بند الشراء مع الاتجاه لإعادة اللاعب إلى القلعة الحمراء بنهاية الإعارة تمهيداً لإعادة توظيف الميزانية المخصصة للتعاقد مع مهاجم جديد بشكل نهائي.

