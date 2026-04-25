الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

إعلان

الأهلي يترقب حسم مصير لاعبه المعار في المجر.. ما التفاصيل؟

كتب : نهي خورشيد

05:00 ص 25/04/2026
    جراديشار (3)

كتب - نهى خورشيد
شهدت تحركات ملف اللاعبين المعارين داخل الأهلي تطورات جديدة في ظل متابعة الإدارة لمستقبل عناصر الفريق مع أنديتهم الحالية، تزامناً مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

آخر تطورات موقف جراديشار من العودة إلى النادي الأهلي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في تصريحات تلفزيونية أن المؤشرات القادمة من أويبشت المجري ترجح بنسبة كبيرة عدم تفعيل بند شراء عقد اللاعب جراديشار المعار من الأحمر مع اقتراب نهاية فترة إعارته.

وأوضح أن هذا التوجه يعود إلى تراجع مشاركة اللاعب مؤخراً بعد خروجه من التشكيل الأساسي في عدة مباريات، فضلاً عن اعتماد الجهاز الفني على خيارات هجومية أخرى خلال الفترة الماضية.

هل سيعود جراديشار إلى الأهلي؟

وأشار إلى أن النادي المجري يتجه إلى على عدم دفع المقابل المالي المطلوب لتفعيل بند الشراء مع الاتجاه لإعادة اللاعب إلى القلعة الحمراء بنهاية الإعارة تمهيداً لإعادة توظيف الميزانية المخصصة للتعاقد مع مهاجم جديد بشكل نهائي.

الأهلي الدوري المصري جراديشار

سباق مع الموت.. إنقاذ مريض توقف قلبه 6 مرات داخل مستشفى بكفر الشيخ
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-4: استقرار مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة
فيديو متداول يزعم العثور على "برص" في طاجن المكرونة بسوهاج.. وتحرك عاجل
إعلان

إعلان