محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية داعش حلوان" أمام دائرة الإرهاب

كتب : صابر المحلاوي

07:00 ص 25/04/2026

محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية داعش حلوان”، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وكشفت أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2018 حتى ديسمبر 2022، أسس بعضهم وتولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقوانين واستهداف مؤسسات الدولة، إلى جانب الاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالأمن القومي.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الأول والثالث حتى الخامس تهم تمويل الإرهاب، عبر جمع أموال وسيارات وهواتف محمولة لدعم الجماعة، إلى جانب جمع معلومات عن منشآت لاستخدامها في أنشطة إرهابية.

وتضمنت الاتهامات أيضًا استخدام تطبيقات وتطبيقات مراسلة مشفرة لتبادل التكليفات وتحقيق أهداف الجماعة.

حلوى بطعم المعاناة.. حكاية طفل يبيع غزل البنات لإعالة أسرته بالإسماعيلية
نجم آرسنال السابق: السيتي يمتلك الأفضلية في صراع لقب الدوري الإنجليزي
الأهلي يترقب حسم مصير لاعبه المعار في المجر.. ما التفاصيل؟
مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة
