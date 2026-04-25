يُعد الجزر من أكثر الخضروات الجذرية انتشارًا حول العالم، ويُوصي خبراء التغذية بتناوله بانتظام لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة مثل البيتا كاروتين، والألياف، وفيتامين A وK.

ووفقًا لما نشره موقع Healthline الطبي، فإن الجزر لا يقتصر دوره على تحسين النظر فقط، بل يمتد ليشمل فوائد صحية متعددة للجسم.



هل يساعد الجزر فعلًا في تحسين صحة العين؟



يُعتبر الجزر من أشهر الأطعمة الداعمة لصحة العين، وذلك لاحتوائه على مادة البيتا كاروتين التي يحولها الجسم إلى فيتامين A هذا الفيتامين يلعب دورًا أساسيًا في حماية سطح العين وتقليل خطر ضعف الرؤية الليلي.

هل يمكن أن يحسن الجزر صحة الجهاز الهضمي؟



بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يساعد الجزر في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء كما يساهم في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة القولون بشكل عام.



هل يساهم الجزر في تقوية المناعة؟

الجزر غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض بشكل أفضل.



هل له دور في صحة القلب؟



تشير الدراسات التي نقلها موقع Healthline إلى أن تناول الجزر قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



هل يساعد الجزر في تحسين صحة البشرة؟



مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر تساعد على حماية الجلد من علامات الشيخوخة المبكرة، كما تمنح البشرة مظهرًا صحيًا ونضرًا بفضل دعمها لتجديد الخلايا.

