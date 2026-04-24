تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يزعم العثور على "برص" داخل طاجن مكرونة بالموزاريلا، زاعمًا أنه اشتراه من أحد المحال بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

ويظهر الفيديو، الذي شاركه الشاب في بث مباشر، ما يبدو أنه "برص"، داخل طاجن المكرونة لم يتبق منه سوى نصف الكمية تقريبًا.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع المطعم إلى إصدار بيان توضيحي.

وقال المطعم في بيانه: "نؤكد أن ما يتم تداوله يتعلق بفرع واحد فقط، ولا يعكس سياسة أو مستوى باقي الفروع".

وأضاف: "بعض المعلومات المتداولة غير دقيقة، وجار التحقق منها والتعامل معها وفق الأطر القانونية والتنظيمية".

واختتم: "نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات".

وفي بيان لاحق، قالت إدارة المطعم إن الفيديو كيدي، وادعت أنه تم بهدف الاستغلال المادي، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية، ونشرت صور محادثة تزعم أنها مع ناشر الفيديو تتضمن طلب مبلغ مالي مقابل حذف المقطع.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام أنه تم التحرك فور تداول الواقعة، والانتقال إلى موقع المطعم، والتحفظ على الأطباق، وضبط عاملين، وتمت إحالتهم إلى مركز الشرطة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

