عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة.

استهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم خالص التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية في سيادته واستمراره في قيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، كما هنأ أعضاء الحكومة الجديدة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الشاملة بما يحقق الاستقرار والنمو المستدام.

كما هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة بمناسبة تكليفه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي ضمن التشكيل الوزاري الجديد، متمنيًا له النجاح في أداء مهام منصبه.

قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور حسام الدين عبد الفتاح بمناسبة تعيينه محافظًا لـالقليوبية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، وأن تشهد المحافظة مزيدًا من التقدم والازدهار.

كما هنأ الدكتور شادي يحيى المشد، المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بنها، لتعيينه نائبًا لمحافظ البحيرة ضمن حركة المحافظين الجدد ونوابهم.

وشملت التهاني الدكتور سيد خاطر لتعيينه عميدًا لكلية الزراعة، مع توجيه الشكر للدكتور محمود الزعبلاوي على جهوده خلال فترة عمادته، إضافة إلى تهنئة الدكتور تامر عرفة بمناسبة تكليفه بالقيام بعمل عميد كلية علوم الرياضة.

وجّه الجيزاوي الشكر لكليات الجامعة وأفراد المجتمع المدني المشاركين في زراعة 100 نخلة مثمرة بالحرم الجامعي، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية، وزيادة المساحات الخضراء، ونشر الوعي البيئي، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة، وتحسين الصحة العامة، وتوفير بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار.

أكد رئيس الجامعة أن جامعة بنها تسعى لتعزيز الاستدامة في مختلف أنشطتها، مع الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة وتحويلها إلى قيمة مضافة ذات مردود إيجابي على البيئة، في إطار تحسين بيئة الحرم الجامعي.

استعرض الجيزاوي تنفيذ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبنى إدارة الجامعة، في إطار ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تم إنشاء محطة خلايا شمسية مربوطة على شبكة الكهرباء العمومية (Grid-Connected PV System)، بقدرة اسمية 76.7 كيلووات، بعدد 124 لوحًا كهروضوئيًا، بقدرة 620 وات للوح الواحد، بإجمالي طاقة كهربائية مولدة سنويًا نحو 166 ميجاوات/ساعة، وعائد سنوي يُقدر بحوالي 330 ألف جنيه مصري.

واختتم الدكتور ناصر الجيزاوي بالتأكيد على حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية، ودورها كمؤسسة أكاديمية قادرة على تقديم حلول وأفكار تسهم في مواجهة التحديات العالمية وإحداث تأثير إيجابي في ملف التنمية المستدامة.