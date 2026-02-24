بمليارات الدولارات.. أكثر 5 عطور مبيعا حول العالم



على مر السنوات، استطاعت بعض العطور أن تتصدر قوائم المبيعات عالميا، بفضل تركيباتها الفريدة وشعبيتها الواسعة بين الرجال والنساء، فما هي أكثر 5 عطور مبيعا في العالم؟

ديور سوفاج.. Dior Sauvage



يتربع هذا العطر من دار ديور على عرش المبيعات العالمية خلال السنوات الأخيرة، وتشير التقديرات إلى بيع نحو 12 مليون زجاجة سنويا حول العالم، بإيرادات متوقعة تقترب من 1.59 مليار دولار بحلول 2026. وبمعدل زجاجة كل 30 ثانية تقريبا، بحسب موقع Statista.

شانيل 5.. 5 Chanel



أحد أكثر العطور شهرة في التاريخ من توقيع دار شانيل، ورغم عدم توفر بيانات سنوية ثابتة مثل منافسه ديور، تشير تقارير سوقية حديثة إلى بيع ما يقارب 10 ملايين زجاجة سنويًا وفق موقع Fragrance Review.



جادور.. J’Adore



منذ إطلاقه عام 1999، استطاع هذا العطر الزهري الأبيض أن يحجز لنفسه مكانة بارزة في الأسواق الأوروبية، حيث تتجاوز مبيعاته 1.77 مليون زجاجة سنويا.



كوكو مادموزيل.. Coco Mademoiselle



ضمن عائلة شانيل، وغالبا ما يقارن بعطر رقم 5 كبديل شبابي، ويحقق العطر حضورا قويًا في السوق البريطانية، مع مبيعات سنوية تتجاوز 32 مليون دولار منذ طرحه.

ميس ديور.. Miss Dior



تباع منه نحو 1.3 مليون زجاجة سنويا في المملكة المتحدة، كما أنه عنصر مهم في إجمالي إيرادات دار ديور، التي تقدر مبيعاتها العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

