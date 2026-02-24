إعلان

بمليارات الدولارات.. أكثر 5 عطور مبيعا حول العالم

كتب : سيد متولي

10:00 م 24/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جادور.. J’Adore
  • عرض 5 صورة
    ديور سوفاج.. Dior Sauvage
  • عرض 5 صورة
    ميس ديور.. Miss Dior
  • عرض 5 صورة
    شانيل 5.. 5 Chanel

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


على مر السنوات، استطاعت بعض العطور أن تتصدر قوائم المبيعات عالميا، بفضل تركيباتها الفريدة وشعبيتها الواسعة بين الرجال والنساء، فما هي أكثر 5 عطور مبيعا في العالم؟

ديور سوفاج.. Dior Sauvage


يتربع هذا العطر من دار ديور على عرش المبيعات العالمية خلال السنوات الأخيرة، وتشير التقديرات إلى بيع نحو 12 مليون زجاجة سنويا حول العالم، بإيرادات متوقعة تقترب من 1.59 مليار دولار بحلول 2026. وبمعدل زجاجة كل 30 ثانية تقريبا، بحسب موقع Statista.

شانيل 5.. 5 Chanel


أحد أكثر العطور شهرة في التاريخ من توقيع دار شانيل، ورغم عدم توفر بيانات سنوية ثابتة مثل منافسه ديور، تشير تقارير سوقية حديثة إلى بيع ما يقارب 10 ملايين زجاجة سنويًا وفق موقع Fragrance Review.


جادور.. J’Adore


منذ إطلاقه عام 1999، استطاع هذا العطر الزهري الأبيض أن يحجز لنفسه مكانة بارزة في الأسواق الأوروبية، حيث تتجاوز مبيعاته 1.77 مليون زجاجة سنويا.


كوكو مادموزيل.. Coco Mademoiselle


ضمن عائلة شانيل، وغالبا ما يقارن بعطر رقم 5 كبديل شبابي، ويحقق العطر حضورا قويًا في السوق البريطانية، مع مبيعات سنوية تتجاوز 32 مليون دولار منذ طرحه.

ميس ديور.. Miss Dior


تباع منه نحو 1.3 مليون زجاجة سنويا في المملكة المتحدة، كما أنه عنصر مهم في إجمالي إيرادات دار ديور، التي تقدر مبيعاتها العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

اقرأ أيضا:

الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة

بدل العزاء والمآتم.. شعوب تشيع الجنازات بالرقص والغناء

تخطت إيلون ماسك.. 10 جنيهات تحول امرأة إلى الأغنى في التاريخ

10 أيام اختفت من التاريخ.. سر أغرب قرار زمني في العالم

تركت التدريس.. معلمة تجني 6 ملايين دولار سنويا من مهنة غير متوقعة

عطور أشهر العطور أغلى العطور أفضل العطور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لطمة على وجه المتشائمين.. تصريحات مهمة من إياد نصار عن "صحاب الأرض"
فيديوهات رمضان

لطمة على وجه المتشائمين.. تصريحات مهمة من إياد نصار عن "صحاب الأرض"
الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار
جنة الصائم

الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
أخبار وتقارير

كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
علي جمعة: لا يجوز التجسس على هاتف الزوجة ولا الأبناء بعد سن 18 عاماً
جنة الصائم

علي جمعة: لا يجوز التجسس على هاتف الزوجة ولا الأبناء بعد سن 18 عاماً
10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام
سفرة رمضان

10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي يكشف التفاصيل