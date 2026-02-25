وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر ناهز 98 عامًا

الأقصر - محمد محروس:

توفي ظهر اليوم الأربعاء الإعلامي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وشيخ الإذاعيين، عن عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء استمرت لعقود، كان خلالها أحد أبرز رموز العمل الإذاعي في مصر.

وقضى فهمي عمر آخر أيام حياته في مسقط رأسه بنجع حمادي في قنا ومن المقرر أن يشيع جثمانه مساء اليوم بعد وصول ابنه من القاهرة.

ويعد الراحل من القامات الإعلامية الكبيرة التي أثرت المشهد الإذاعي المصري، حيث تتلمذ على يديه أجيال عديدة من الإعلاميين، وأسهم بخبرته ورؤيته في تطوير الأداء الإذاعي وصناعة كوادر متميزة تركت بصماتها في مختلف المنصات الإعلامية.

ولد فهمي عمر في 6 مارس عام 1928، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية ليقضي بها نحو 37 عامًا، تدرج خلالها في المناصب حتى تولى رئاسة الإذاعة المصرية، ولقب بـ«شيخ الإذاعيين» تقديرًا لمسيرته الطويلة ومكانته المهنية الرفيعة.

وخلال مشواره، قدم عددًا من البرامج الإذاعية البارزة، من بينها البرنامج الشهير «ساعة لقلبك»، الذي كان له دور كبير في إبراز وتألق عدد من نجوم الكوميديا في مصر، وأسهم في ترسيخ مكانة الإذاعة كمنبر رئيسي للفن والثقافة.