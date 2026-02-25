إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر ناهز 98 عامًا

كتب : محمد محروس

02:28 م 25/02/2026 تعديل في 02:33 م

الإعلامي فهمي عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

توفي ظهر اليوم الأربعاء الإعلامي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وشيخ الإذاعيين، عن عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء استمرت لعقود، كان خلالها أحد أبرز رموز العمل الإذاعي في مصر.

وقضى فهمي عمر آخر أيام حياته في مسقط رأسه بنجع حمادي في قنا ومن المقرر أن يشيع جثمانه مساء اليوم بعد وصول ابنه من القاهرة.

ويعد الراحل من القامات الإعلامية الكبيرة التي أثرت المشهد الإذاعي المصري، حيث تتلمذ على يديه أجيال عديدة من الإعلاميين، وأسهم بخبرته ورؤيته في تطوير الأداء الإذاعي وصناعة كوادر متميزة تركت بصماتها في مختلف المنصات الإعلامية.

ولد فهمي عمر في 6 مارس عام 1928، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية ليقضي بها نحو 37 عامًا، تدرج خلالها في المناصب حتى تولى رئاسة الإذاعة المصرية، ولقب بـ«شيخ الإذاعيين» تقديرًا لمسيرته الطويلة ومكانته المهنية الرفيعة.

وخلال مشواره، قدم عددًا من البرامج الإذاعية البارزة، من بينها البرنامج الشهير «ساعة لقلبك»، الذي كان له دور كبير في إبراز وتألق عدد من نجوم الكوميديا في مصر، وأسهم في ترسيخ مكانة الإذاعة كمنبر رئيسي للفن والثقافة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإعلامي فهمي عمر وفاة فهمي عمر فهمي عمر شيخ الإذاعيين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
حوادث وقضايا

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
رياضة محلية

"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
المشهد أصبح حقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد يوم من رحيل أبيها في "الست موناليزا"
دراما و تليفزيون

المشهد أصبح حقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد يوم من رحيل أبيها في "الست موناليزا"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة