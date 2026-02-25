مصر تدين استهداف المدنيين في شمال دارفور وتؤكد تمسكها بوحدة السودان

(د ب أ)

أدانت مصر، اليوم الأربعاء، هجوم قوات الدعم السريع الذي استهدف منطقة "مستريحة" بولاية شمال دارفور في السودان يوم الاثنين، وما أسفر عنه من سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين وتدمير المرفق الصحي الوحيد بالمنطقة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات هجوم الدعم السريع الذي استهدف منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، وما أسفر عنه من سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين، فضلًا عن استهداف وتدمير المرفق الصحي الوحيد بالمنطقة والاعتداء على الكوادر الطبية العاملة به".

وأضاف البيان: "تؤكد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والانتهاكات التي تطال المدنيين والمنشآت الطبية، في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة احترام وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي في جميع الأوقات".

وتابع البيان: "تجدد مصر التأكيد على ثوابت موقفها تجاه الأزمة في السودان، وفي مقدمتها التمسك بوحدة الدولة السودانية وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي مساعٍ من شأنها المساس بمؤسساتها الوطنية أو تهديد تماسكها، فضلا عن أهمية التوصل لهدنة إنسانية عاجلة تمهيدا لوقف مستدام لإطلاق النار، وتغليب الحلول السياسية الشاملة التي تلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق".

كما تؤكد مصر استمرار تحركها واتصالاتها على المستويين الإقليمي والدولي لدعم جهود إنهاء النزاع في السودان، وعلي رأسها جهودها في إطار الرباعية الدولية، ولتعزيز الاستجابة الإنسانية، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات إلى المناطق المتضررة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وكانت شبكة أطباء السودان قد أعلنت أمس الثلاثاء مقتل 28 مواطنا وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء جراء هجوم للدعم السريع استهدف منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور .

وقالت الشبكة السودانية إن القصف الصاروخي على المنطقة تسبب في تدمير المركز الصحي الوحيد وتعرض الكوادر الطبية العاملين فيه للاعتداء بجانب اعتقال كادر طبي لا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.