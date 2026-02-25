هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا

وكالات

في أطول خطاب من نوعه على الإطلاق في تاريخ أمريكا، قدّم الرئيس دونالد ترامب تحديثه حول أوضاع أمريكا في خطاب حالة الاتحاد، مقدمًا تصريحات انتصارية – وأحيانًا جدلية – ممدحًا فيها عمل زملائه من الجمهوريين ومحددًا أجندته المستقبلية.

يُلقى الخطاب السنوي من الرئيس أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي، ووزرائه في الحكومة، وأعضاء المحكمة العليا، بالإضافة إلى عائلة الرئيس وضيوف آخرين.

وجاء الخطاب في وقت حاسم للرئيس، مع تصاعد التوترات في إيران، وإلغاء المحكمة العليا لرسومه الجمركية العالمية، واستمرار المخاوف بشأن تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة – وهو موضوع قد يؤثر على احتفاظ حزبه بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

فيما يلي أبرز لحظات خطابه أمام الكونجرس المنقسم وجمهور من عشرات الملايين من الأمريكيين.

مواجهة أعضاء المحكمة العليا

لأول مرة على الأقل علنًا، واجه ترامب أعضاء المحكمة العليا بعد انتقاده لهم بسبب قرارهم بإلغاء رسومه الجمركية العالمية. عادةً ما تحضر المحكمة العليا بالكامل خطاب حالة الاتحاد للرئيس، لكن يوم الثلاثاء حضر أربعة فقط من أصل تسعة: رئيس المحكمة جون روبرتس والقضاة آمي كوني باريت وإيلينا كاجان وبريت كافانو.

عند دخول ترامب الغرفة، صافح عددًا من النواب ثم وصل إلى القضاة في الصف الأمامي. وكالعادة، صافح روبرتس عند التوجه إلى المنصة، لكنهما تبادلا نظرة جادة – ربما علامة على التوتر المستمر منذ أن انتقد الرئيس القضاة الستة، بمن فيهم روبرتس، الذين أصدروا حكمًا ضد الرسوم الجمركية.

لاحقًا، عندما أشار ترامب إلى الحكم وسياسة الرسوم الجمركية في كلمته، انتقد القضاة مجددًا، وإن كان أقل حدة من المرة السابقة. وركّزت الكاميرا على القاضية كوني باريت، التي رشحها ترامب خلال ولايته الأولى وحكمت أيضًا ضد رسومه الجمركية.

أثناء خطاب ترامب، قال إنه سيلجأ إلى قوانين أخرى لدفع سياسة الرسوم الجمركية قدمًا، بما في ذلك الرسوم الجديدة بنسبة 15٪ التي أعلن أنها ستحل محل الرسوم التي ألغتها المحكمة العليا.

وقد تم فرض هذه الرسوم الجديدة بموجب إعلان وقع عليه ترامب استنادًا إلى قانون نادر الاستخدام يُعرف باسم القسم 122، الذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 15٪ لمدة 150 يومًا، بعدها يجب أن يتدخل الكونغرس.

يوم الثلاثاء، قال ترامب إن "الإجراءات الكونجرسية لن تكون ضرورية"، مشيرًا إلى أن الرسوم ستحل محل ضريبة الدخل، وهو ما أثار مخاوف بعض المراقبين من أنه قد لا يتبع القانون.

طرد ديمقراطي من القاعة

أصبح من المعتاد تقريبًا أن تؤدي خطابات الرئيس السنوية إلى احتجاجات من الحزب المعارض.

غاب عشرات الديمقراطيين، بمن فيهم بعض القادة، عن خطاب ترامب وتوجهوا إلى عدد من التجمعات في واشنطن احتجاجًا على الرئيس وأجندته. أما داخل القاعة، كان غياب الديمقراطيين على أحد جانبي الممر واضحًا، حيث ظهرت صفوف من المقاعد الفارغة من عدة زوايا كاميرا.كما رفع بعض الديمقراطيين المتبقين لافتات واحتجوا داخل القاعة.

وللعام الثاني على التوالي، تمت مرافقة النائب آل جرين من تكساس خارج القاعة بعد رفعه لافتة كتب عليها: "الناس السود ليسوا قرودًا!"، في إشارة إلى فيديو عنصري نشره ترامب سابقًا على وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما على شكل قرود.

كما صاحت النائبتان إلهان عمر من مينيسوتا ورشيده طليب من ميشيجان طوال خطاب ترامب، محتجتين على تصريحاته بشأن الهجرة والاحتيال المزعوم في مجتمعات صومالية أمريكية في مينيسوتا.

عرض للوطنية

وخلال الخطاب دخل فريق هوكي الرجال الأمريكي القاعة بشكل درامي من فوق حيث كان الصحفيون جالسين رفقة ترامب. اندلع الحضور في تصفيق وهتافات "U-S-A". وظهر الفريق بعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشتاء، وأشاد ترامب بفوزهم وأعلن منح حارس الفريق كونور هيلبوياك وسام الحرية الرئاسي، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

كما دعا الرئيس الفريق النسائي، الفائز بالميدالية الذهبية أيضًا، لزيارة البيت الأبيض، في تعليق أثار جدلًا على الإنترنت بعد أن قال: "يجب أن أحضر الفريق النسائي أيضًا، أليس كذلك؟".

وركز ترامب على الوطنية في خطاباته، مشيرًا إلى الاحتفالات المخطط لها لاحقًا بمناسبة مرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة، لكنه استغل هذا أيضًا لتسليط الضوء على الانقسامات في البلاد.

في أحد اللحظات، طلب من الحضور – في الغالب أعضاء الكونجرس – الوقوف إذا وافقوا على الجملة: "الواجب الأول للحكومة الأمريكية هو حماية المواطنين الأمريكيين، وليس الأجانب غير الشرعيين".

وأظهرت الكاميرات الجمهوريين واقفين ومصفقين، بينما بقي النصف الآخر من القاعة جالسًا بلا حراك. وأشار ترامب عدة مرات إلى أن الديمقراطيين لم يصفقوا أو يقفوا أثناء ذكره إنجازات إدارته وسياساته، وقال في أحد اللحظات: "هؤلاء الأشخاص مجانين. أقول لكم. إنهم مجانين" في إشارة إلى الديمقراطيين.