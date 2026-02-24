

في عالم الأزياء، لم يعد الجدل استثناء بل جزءا من استراتيجية التسويق، حيث أعادت قطعة جديدة إشعال النقاش حول حدود الابتكار، بعدما طرحت بسعر يفوق الألف دولار رغم أن مظهرها يوحي بعكس ذلك تماما.



القصة بدأت مع طرح قميص أبيض من دار الأزياء الفرنسية Vetements بسعر يتجاوز 1139 دولارا، ويحمل طبعة تحاكي آثار حرق مكواة على جيب الصدر، ما يجعله يبدو وكأنه تعرض لتلف واضح.



وأوضحت دار الأزياء أن "آثار الحرق" عنصر جمالي مقصود يعكس رؤية فنية، إلا أن السعر كان النقطة الأكثر إثارة للجدل، حيث رأى كثيرون أن المبلغ لا يتناسب مع بساطة القطعة أو فكرتها.



وسرعان ما تحول القميص إلى مادة للسخرية، إذ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات، معتبرين أن التصميم يشبه خطأ منزليا أكثر من كونه ابتكارا في عالم الأزياء الراقية.



وكتب أحدهم أن "الموضة لم تعد تبيع الملابس بل تبيع الجدل"، فيما رأى آخر أن القيمة الحقيقية تكمن في "القدرة على التباهي بالسعر لا بالتصميم".



ورغم الانتقادات، دافع بعض المهتمين بالموضة عن الفكرة، معتبرين أنها تندرج ضمن اتجاه فني يعتمد على تحويل "العيوب الظاهرة" إلى عنصر تميز، في محاولة لكسر الصورة النمطية عن الكمال في الأزياء.



الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت دور أزياء عالمية انتقادات مماثلة بسبب طرح منتجات تبدو مهترئة أو "غير مكتملة" بأسعار باهظة، في إطار ما تصفه تلك العلامات بأنه توجه فني جريء يتحدى المفاهيم التقليدية للأناقة.

