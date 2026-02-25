دراجة طائشة وسلسلة اصطدامات.. ماذا حدث على طريق طليا بالمنوفية قبل السحور؟

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شيع أهالي محافظة بورسعيد جنازة فاطمة ياسر خليل، التي توفيت في ظروف غامضة خلال زيارتها رفقة أسرتها لمنزل خطيبها بقرية الكاب جنوب المحافظة.

وخرجت الجنازة من مسجد الكبير المتعال إلى مقابر الأسرة في حي الزهور، وسط صراخ وبكاء الأهل والأصدقاء.

اتهامات للأقارب وخطيب الفتاة

اتهمت أسرة الفتاة خطيبها وإحدى قريباته وتدعى "شهد"، بقتل ابنتهم فاطمة، مؤكدين ثقتهم في القضاء المصري للقصاص من مرتكبي الجريمة.

وأوضح شقيق الضحية أن الأسرة كانت قد توجهت لزيارة منزل خطيبها بعد أن تم خطبتهما منذ أشهر، وقرروا المبيت هناك بسبب صعوبة العودة ليلًا لسوء حالة الطقس.

تفاصيل الحادث وفق رواية الأسرة

بحسب شقيقها، طلبت "شهد" من فاطمة الخروج معها للتنزه، لكنها عادت وحدها وأكدت أنها لا تعرف مكانها، فيما أبلغهم خطيبها لاحقًا بالعثور على جثتها في الدور العلوي للشقة المخصصة للزفاف، بعدما طلب منهم عدم إيقاظه قبل النوم.

وأشار شقيق الضحية، إلى أن "شهد" كانت تغار بشدة من فاطمة، ما تسبب في العديد من المشاكل أثناء تواجدها مع خطيبها.

جهود الأجهزة الأمنية والتحقيقات الجارية

وجّه اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، وسؤال الشهود من الأسرتين ومحيط المنزل، والتحري حول ملابساتها. وحتى الآن لم تثبت التحقيقات وجود شبهة جنائية من عدمه، ويجري استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة كاملة.

