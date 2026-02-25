شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، احتفال منطقة سوهاج الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، الذي يوافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، ذكرى تأسيس الأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

حضر الاحتفال الدكتور عباس شومان رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسني رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري، ولفيف من ممثلي الكنائس والمطرانيات، وعدد من القيادات التنفيذية، ورجال وعلماء الأزهر الشريف.

تضمن الاحتفال فقرات متنوعة بدأت بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمات لرئيس المنطقة الأزهرية، ثم رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي دارت حول دور الأزهر في نشر الفكر الوسطي، والمساهمة في تحقيق المصالحات المجتمعية، ودعم قضايا المرأة، إلى جانب دوره في نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف وعلمائه، واختُتم الحفل بفقرة للإنشاد الديني والمديح.

وفي كلمته، هنأ محافظ سوهاج الحضور والمنتسبين للأزهر بهذه المناسبة، مشيدًا بدور الأزهر الرائد في نشر الفكر الوسطي للإسلام، والتصدي للفكر المتطرف بجميع اللغات، مؤكدًا على مكانة الأزهر العريقة وأهميته التي امتدت لأكثر من ألف عام، والدور المجتمعي للأزهر في التعاون مع المحافظة لخدمة أبناء وأهالي المحافظة .

وعلى هامش الاحتفال، قاما رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بإهداء المصحف الشريف، مقدمًا من مشيخة الأزهر، إلى محافظ سوهاج تقديرًا لجهود المحافظة في دعم أنشطة وفعاليات الأزهر.