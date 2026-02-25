كتب - محمود عبده:

في مشهد يخطف الأنفاس، ومع دقات الساعة السادسة واثنتين وعشرين دقيقة صباحا، تسللت أشعة الشمس من مشرقها في أقصى جنوب مصر، لتبدأ رحلتها فوق صفحة مياه بحيرة ناصر، قبل أن تخترق جدران المعبد الكبير داخل مجمع أبو سمبل، وصولا إلى قدس الأقداس حيث تلامس وجه الملك رمسيس الثاني.

وفقا للموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، فيما يلي أبرز 6 معلومات تكشف أسرار هذا الحدث الاستثنائي:

1- رحلة الضوء من البحيرة إلى واجهة المعبد

تبدأ الظاهرة مع شروق الشمس من بين مياه بحيرة ناصر، لتنعكس أشعتها على واجهة المعبد البالغ ارتفاعها 33 مترا وعرضها 30 مترا، والتي تتزين بأربعة تماثيل عملاقة لرمسيس الثاني، يبلغ ارتفاع كل منها نحو 20 مترا، قبل أن تتسلل الأشعة لمسافة تقارب 60 مترا داخل الممر الرئيسي حتى تصل إلى قدس الأقداس.

2- دقة هندسية في قدس الأقداس

تضم منصة قدس الأقداس أربعة تماثيل: رمسيس الثاني في المنتصف، وعن يمينه ويساره تماثيل المعبودين رع حور أختي وآمون، إضافة إلى تمثال المعبود بتاح.

وتتعامد الشمس على ثلاثة تماثيل فقط، بينما يبقى تمثال بتاح – الذي كان يعد إله الظلام والعالم الآخر – في الظل، في دلالة رمزية تعكس فهما عميقا للعقيدة والفلك.

3- يومان فقط في العام

يرى علماء الآثار أن اختيار يومي 22 فبراير و22 أكتوبر لم يكن عشوائيا، إذ يرتبط بتفسيرين رئيسيين: الأول أن التصميم استند إلى حسابات فلكية لتحديد بدء موسم الزراعة وموسم الحصاد، والثاني أن التاريخين يتزامنان مع ذكرى ميلاد رمسيس الثاني ويوم تتويجه على العرش.

4- معبد منحوت في قلب الجبل

المعبد الكبير لم يبن بالحجارة التقليدية، بل جرى نحته بالكامل داخل الجبل، في إنجاز معماري يعكس عبقرية المصريين القدماء في التخطيط والتنفيذ.

5- معلم أنقذته إرادة دولية

في عام 1964، ومع بناء السد العالي، واجه المعبدان خطر الغرق في بحيرة ناصر.

وأطلقت عملية إنقاذ دولية بالتعاون مع اليونسكو، انتهت بإعادة افتتاحهما في موقعهما الجديد عام 1968، قبل إدراجهما ضمن قائمة التراث العالمي عام 1979.

ويجاور المعبد الكبير "المعبد الصغير" المكرس للمعبودة حتحور والملكة نفرتاري، حيث تقف تماثيلها إلى جوار تماثيل زوجها بالحجم ذاته في تصوير نادر.

6- اكتشاف الظاهرة في القرن التاسع عشر

سجل اكتشاف ظاهرة التعامد عام 1874 على يد الكاتبة البريطانية إميليا إدوارد، التي وثقتها لاحقا في كتابها 1000 Miles Up the Nile، بعد متابعة دقيقة لشروق الشمس على مدار عام كامل.

