تحولت مغامرة بحرية إلى مأساة إنسانية في بالاوان بالفلبين، بعدما فارقت مؤثرة الطعام الشهيرة إيما أميت "51 عاما" الحياة عقب تناولها نوعا ساما من السرطانات البحرية يعرف محليا باسم "سرطان الشيطان"، وذلك خلال تصوير محتوى مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووثقت مقاطع متداولة لحظة تناول إيما للسرطان البحري مبتسمة أمام الكاميرا، في مشهد بدا اعتياديا لمتابعيها، قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ خلال أقل من 24 ساعة.

نهاية غير متوقعة

بحسب تقارير محلية، كانت إيما برفقة عدد من أصدقائها في الرابع من فبراير الجاري تتجول داخل غابات المانغروف القريبة من منزلها، بحثا عن الأصداف والكائنات البحرية. ولم يكن الأمر جديدا عليها، إذ عرفت مع زوجها بخبرتهما في الصيد البحري وجمع المأكولات الساحلية.

لكن تناول "سرطان الشيطان" أدى إلى تسرب سموم عصبية شديدة الخطورة إلى مجرى دمها بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بنوبات صرع حادة.

وعلى الفور، تم نقلها إلى أحد المستشفيات المحلية، حيث خضعت لمحاولات إنقاذ مكثفة، لكنها توفيت بعد يومين من الواقعة متأثرة بالتسمم.

ومن جانبه، أعرب لادي جمانغ، رئيس قرية لوزفيمندا، عن حزنه الشديد إزاء الحادث، مؤكدا أن الضحية وزوجها كانا على دراية بخطورة هذا النوع من السرطانات السامة.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية:"هذا أمر مؤسف للغاية، فهما صيادان متمرسـان ويعرفان جيدا مخاطر سرطان الشيطان، لذلك يظل السؤال: لماذا أقدمت إيما على تناوله؟".

وأشار جمانغ إلى أن مسؤولي القرية توجهوا إلى منزل الراحلة للتحقيق، حيث عثروا بين المخلفات على عدد من الأصداف الملونة الخاصة بالسرطان السام، قدرت بنحو ثمانية أصداف مماثلة.

ما هو "سرطان الشيطان"؟

يعرف علميا باسم "سرطان الشعاب السامة"، ويعيش بين الشعاب المرجانية في مناطق الهندو-باسيفيك، ويعد من أكثر أنواع السرطانات البحرية سمية في الفلبين.

وتشير تقارير بيئية إلى أن نسبة الوفيات الناتجة عن التسمم به قد تصل إلى نحو 50% من الحالات، نتيجة احتوائه على مركبات سامة تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي.

