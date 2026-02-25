استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 25-2-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4656 جنيهًا للجرام

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5987 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6985 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7982 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248240 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

