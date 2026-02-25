إعلان

الصور الأولى من جنازة والد مي عمر

كتب : محمد جعفر

04:48 م 25/02/2026
تصوير- إسلام فاروق

شهد مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عصر اليوم، أداء صلاة الجنازة على عمر بدر أبو هاني، والد الفنانة مي عمر، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووصل جثمان الراحل إلى مسجد الشرطة قبل قليل، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين، لتوديع الفقيد إلى مثواه الأخير.

وكانت الفنانة مي عمر قد نعت الفقيد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث كتبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي الغالي (عمر بدر أبو هاني) الذي وافته المنية اليوم، وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته".

جنازة والد مي عمر مي عمر

