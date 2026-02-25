القليوبية الأزهرية تحتفل بمرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر - صور

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي المنتزة ثان، اليوم الأربعاء، 1.3 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومواد ملونة محظورة، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة لمتابعة حركة الأسواق وسلامة الغذاء المعروض للمواطنين بشرق الإسكندرية.

تفاصيل المضبوطات ومواد الغش

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الضبطية التي تمت داخل تلاجة لحوم "بدون ترخيص"، بشرق الإسكندرية، شملت مصادرة 1120 كيلوجرامًا من نتر الدهون ومصنعات اللحوم، و80 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة، و56 كيلوجرامًا من أجزاء الدواجن، تظهر عليها علامات الفساد والروائح الكريهة.

كما تحفظت الحملة على كمية من مادة "الكامينا" الحمراء المحظورة و20 كيلوجرامًا من الفول الصويا المستخدم في غش مصنعات اللحوم.

المحاضر والإجراءات القانونية

أسفرت الحملة، التي قادها المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والمهندسة دعاء عبد الرزاق رئيسة حي المنتزة ثان، عن تحرير محضر إدارة تلاجة بدون ترخيص، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالاشتراك مع أطباء الطب البيطري.

متابعة المنافذ والمنحة التموينية

في سياق آخر، تابع وكيل الوزارة انتظام حركة صرف المنحة التموينية بمنافذ السلع وبقالي التموين، كما تفقد مدى توافر السلع الحرة والأساسية لدى المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي"، لضمان استقرار المعروض السلعي بكافة قطاعات الحي.