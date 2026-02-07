إعلان

"خلقها ضيق".. 4 أبراج تجنب النقاش معها وقت الغضب

كتب : مصراوي

08:30 م 07/02/2026
"خلقها ضيق".. 4 أبراج تجنب النقاش معها وقت الغضب

صورة تعبيرية

كتب - محمود عبده :

في لحظات الغضب، قد يفقد بعض الأشخاص القدرة على التعبير المتزن، فتخرج كلماتهم أقسى مما يعكس مشاعرهم الحقيقية.

وبينما يختلف التعامل مع الانفعال من شخص لآخر، تشير توقعات الأبراج إلى أن بعض الشخصيات تحتاج مساحة وهدوء عند العصبية، لأن الدخول في نقاش مباشر قد يؤدي إلى تصعيد غير ضروري.

وبحسب موقع Astrology، تبرز 4 أبراج يعرف عن أصحابها صعوبة التحكم في الكلمات وقت الغضب، ما يجعل الابتعاد المؤقت الخيار الأفضل للتعامل معهم في تلك اللحظات.

أبراج أبراج تجنب النقاش معها الحمل الجدي القوس

