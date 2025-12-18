شاركت الفنانة كارولين عزمي، عدة إطلالات أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت الفنانة بإطلالة صيفية جريئة، حيث ارتدت طقماً كروشيه باللونين البرتقالي والأبيض، يتكون من توب بأكتاف مكشوفة وبنطلون واسع الساقين مع الكروشيه المفتوح باللونين البرتقالي والأبيض.

واكتفت كارولين بإكسسوارات بسيطة كالحلق الدائري الذهبي، واعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي، وارتدت صندلاً أبيض مفتوحاً بكعب بسيط، يتناسب مع الأجواء.

دلالات اللون البرتقالي

وفقاً صحف ومجلات الموضة العالمية ELLE و Harper's Bazaar فإن اللون البرتقالي له دلالات قوية منها الطاقة والحيوية، ويرمزللتفاؤل، إنه مزيج من شغف الأحمر وبهجة الأصفر، مما يجعله لوناً نابضاً بالحياة يجذب الانتباه.

أما الإطلالة الثانية

تألقت الفنانة كارولين ارتدت جمبسوت أسود بقصة ضيقة ومفتوحة عند الصدر، مع بنطلون واسع، وأكملت إطلالتها بحزام أسود رفيع يحدد الخصر، وحقيبة يد سوداء صغيرة، بالإضافة إلى بعض الإكسسوارات الفضية مكونة من ساعة أنيقة وأساور متعددة.

واعتمدت مكياجاً قوياً يبرز جمال عينيها، مع تسريحة شعر كيرلي منسدلة بشكل طبيعي وجذاب.

الإطلالة الثالثة

تألقت الفنانة كارولين عزمي في بإطلالة جريئة ولافته باللون الأحمر العنابي اللامع، وارتدت طقماً مكوناً من قطعتين توب ضيق بأكمام طويلة وقصة عنق مربعة، وبنطلون واسع الساقين.

وأكملت إطلالتها بعقد شوكر ماسي ناعم، وسوار فضي معدني عريض على معصمها، وحقيبة يد سوداء صغيرة.