ملخص مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي ونظيره شبيبة القبائل الجزائري، والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل الرسمي للأهلي أمام شبيبة القبائل

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - بن رمضان.

خط الهجوم: بن شرقي - تريزيجيه - مروان عثمان.

التشكيل الرسمي لشبيبة القبائل أمام الأهلي

حارس المرمى: جايا مرياح.

خط الدفاع: شعبان بوكابول، وزين الدين بلعيد، ومحمد أمين مدني، ومحمد رضا حميدي، ومصطفى رزق الله بوت.

خط الوسط: أرثر بادا، ورياض بودابوز، ولحلو أخريب

خط الهجوم: أيمن محيوس، وبلال مسعودي.

تفاصيل مباراة الاهلي وشبيبة القبائل

الدقيقة 1: انطلاق المباراة.

الدقيقة 8: راسية خطيرة من شبيبة القبائل تأتي بجانب مرمى النادي الأهلي.

الدقيقة 15: تسديدة خطيرة من شبيبة القبائل يتصدي لها دفاع الأهلي.

الدقيقة 20: تسديدة صاروخية من شبيبة القبائل تأتي قي قائم مرمى النادي الأهلي.

الدقيقة 25: إنذار على محمد الأمين مدني لاعب شبيبة القبائل.

الدقيقة 28: المحاولات على المرمى: شبيبة القبائل 8 - 1 الأهلي.

الدقيقة 34: إنذار لأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بسبب التدخل العنيف.

الدقيقة 45: كرات متبادلة في وسط الملعب من لاعبي الفرقتين.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع.

الدقيقة 46: خروج محمود تريزيجيه للإصابة.

الدقيقة 47: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: عرضية من الأهلي عن طريق محمد هاني داخل منطقة الجزاء استخلصها الدفاع بشكل سريع.

الدقيقة 57: تسديدة قوية من شبيبة القبائل من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مصطفى شوبير.

الدقيقة 62: خطأ لصالح شبيبة القبائل قريبة من منطقة جزاء النادي الأهلي.

الدقيقة 65: الأهلي يسيطر استحواذ الأهلي 51%، وشبيبة القبائل 49%.

الدقيقة 66: تبديل للنادي الأهلي، خروج أحمد نبيل كوكا ونزول أحمد رمضان بيكهام.

الدقيقة 66: تبديل ثالث للأهلي، خروج بن شرقي ونزول كريم فؤاد.

الدقيقة 70: ركلة ركنية لشبيبة القبائل نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الأهلي.

الدقيقة 73: شبيبة القبائل يتفوق محاولات على المرمى 15 والأهلي 3.

الدقيقة 77: التبديل الرابع للأهلي خروج بن رمضان ونزول كامويش.

الدقيقة 80: كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب.

الدقيقة 81: راسية قوية من لاعب شبيبة القبائل تصدي لها مصطفى شوبير ببراعه.

الدقيقة 84: بطاقة صفراء لياسر إبراهيم لاعب الأهلي نتيجة التدخل القوي.

الدقيقة 87: التبديل الخامس للنادي الأهلي خروج مروان عثمان ونزول حسين الشحات.

الدقيقة 89: تسديدة قوية من شبيبة القبائل ولكن تأتي بعيدة عن مرمى النادي الأهلي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق بدل من الضائع.

الدقيقة 94: انتهاء المباراة.