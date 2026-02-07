جامعة سيناء: 70 ألف منحة دراسية كلية وجزئية

حسين الجندي يحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة المنوفية

احتفلت جامعة سيناء بتخريج دفعة 2025 من طلاب فرعي العريش والقنطرة، وكذلك الاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس وإنشاء جامعة سيناء و50 عاما على تأسيس سما جروب، وذلك على مدار 3 أيام بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومحمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جيهان فكري رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وشهد اليوم الختامي مشاركة وحضور عدد من الشخصيات العامة وفى مقدمتها الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس سابقا، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية سابقا، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، واللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء سابقا، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية والتنفيذية.

وأعرب الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، عن بالغ سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلاب الجامعة، مؤكدًا أن مشهد الاحتفال بتخرج آلاف الطلاب والتحدث إليهم يملأ قلبه فخرًا واعتزازًا، ويجعله يشعر بقيمة الجهد المبذول وثقافة العمل الجماعي التي قامت عليها هذه الصروح التعليمية، مشددًا على أن ما تحقق هو نتاج جهود متراكمة عبر سنوات طويلة.

وأكد أن رسالة جامعة سيناء لا تقتصر على منح الدرجات العلمية فحسب، بل تمتد إلى بناء شخصية سوية متكاملة، تتحلى بروح التضحية والإيثار وإنكار الذات، وتسهم في تقديم قيمة حقيقية لمصر التي تستحق من أبنائها كل التقدير والعرفان.

وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء إلى تجربته الوطنية، موضحًا أنه شارك في حرب العبور عام 1973 أثناء فترة تجنيده بالقوات المسلحة، وأنه أسس جامعة سيناء – فرع القنطرة – في موقع خط بارليف سابقًا، إيمانًا منه بأن الوطنية ليست مجرد شعارات، بل عمل وتضحية وإيثار.

وقالت الدكتورة جيهان فكرى رئيس جامعة سيناء ، إننا نجتمع اليوم لنحتفل بطاقة لازالت تتجدد وبرؤية تؤكد أن الإيمان بالإنسان الاستثمار الأبقى، موضحة أن جامعة سيناء اختارت منذ اللحظة الأولى أن نكون صناع تجربة تعليمية مختلفة تراهن على الانسان ولا نقيس نجاحنا بعدد المبانى ولكن بعدد العقول التى أطلاقناها للعالم واليوم نؤكد أن جامعة سيناء لم تعد مكانا بل فكرة تسير وتكبر وتصل.

وتابعت: قدمت الجامعة أكثر من 70 ألف منحة دراسية كلية وجزئية وحققنا خطوات فى مسيراتنا الأكاديمية واليوم ونحن نحتفل بتخرج دفعة جديدة ولكن نحتفل أن الجامعة شهدت قفزة تاريخية جعلت اسمها يلمع فى سجلات العلم العالمي وهى ثمرة رؤية تحولا لواقع ملموس.

وأعلنت إنشاء مركز النشر الدولى لرفع كفاءة الأبحاث العلمية ودعم الباحثين بالجامعة ويصل أعمال الأبحاث الدولية المنشورة لأكثر من 1000 بحث وفق لقاعدة بيانات سكوبس مما يعكس تعزيز الحضور الدولى لجامعة سيناء وتم إنشاء مركز التطوير والابتكار وله دور ريادي فى تبنى أفكار الطلاب وتم الحصول على تمويل مشروعات من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

من جهته، قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى، إن الدكتور حسن راتب تحدث معى عن سيناء منذ عام 1990 وتطرقنا للحديث عن تعمير سيناء وتحدث عن مستقبل سيناء ومستقبل مصر فى سيناء وشعرت بشئ من الدهشة ولكنه وبإصراره المعروف وقدرته على اتخاذ القرار ورغبته الشديدة فى الاصلاح وايمانه الحقيقى فى دينه ووطنه بدأ فى تدشين الجامعة ومشروعاته بسيناء.

وقال الدكتور حسام بدراوي، إنه يشعر بالفخر مما يراه في حفلة تخرج جامعة سيناء وأن أولياء الأمور هم صنعوا هؤلاء الشباب الخريجين وبهم مصر تتقدم، موضحا أن المستقبل لا علاقة له بالماضي وما هو قادم يحتاج إلى معرفة وإدراك التغيرات التي ستحدث في العالم لتحقيق جاهزية التوائممهها وقيادتها.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة جزء من الحياة، مشيرا إلى أنه تفاجأ من عدد المنح الدراسية بجامعة سيناء والتي تعتبر غير مسبوقة وأنه فخور بأن كان جزءامن خطوات إنشاء جامعة سيناء خلال عام 2006 التي تأسسي على أهداف واضحة وصناعة مستقبل مصر الذي يتوقف على الشباب، مضيفا أن الجامعة يتخرج منها الإنسان صانع المستقبل لذلك يحتاج إلى عمق ثقافي.

