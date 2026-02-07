مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة

4 تغييرات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري

حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما على نظيره توتنهام بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد كلا من: بريان مبيومو في الدقيقة 38، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب توتنهام كريستيان روميرو عند الدقيقة 29.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.