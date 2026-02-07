مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
كتب – محمد عبد السلام:
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما على نظيره توتنهام بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدفي مانشستر يونايتد كلا من: بريان مبيومو في الدقيقة 38، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب توتنهام كريستيان روميرو عند الدقيقة 29.
وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.
⚽️🔥 مانشستر يونايتد يستغل النقص العددي لتوتنهام ويسجل هدفاً رائعاً عن طريق بريان مبويمو#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد | #توتنهام#PremierLeague pic.twitter.com/BsW2BhSQc2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2026
⚽️🔥 برونو فرنانديز يسجّل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد | #توتنهام#PremierLeague pic.twitter.com/NNRQRtXZFb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2026