15 صورة ترصد وصول الأهلي ملعب مباراة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، خدمة لحظة بلحظة لمتابعة مباراة الأهلي ونظيره شبيبة القبائل، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل الرسمي للأهلي أمام شبيبة القبائل

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - بن رمضان.

خط الهجوم: بن شرقي - تريزيجيه - مروان عثمان.

التشكيل الرسمي لشبيبة القبائل أمام الأهلي

حارس المرمى: جايا مرياح.

خط الدفاع: شعبان بوكابول، وزين الدين بلعيد، ومحمد أمين مدني، ومحمد رضا حميدي، ومصطفى رزق الله بوت.

خط الوسط: أرثر بادا، ورياض بودابوز، ولحلو أخريب

خط الهجوم: أيمن محيوس، وبلال مسعودي.

تفاصيل مباراة الاهلي وشبيبة القبائل

الدقيقة 1: انطلاق المباراة.

الدقيقة 8: راسية خطيرة من شبيبة القبائل تأتي بجانب مرمى النادي الأهلي.

الدقيقة 15: تسديدة خطيرة من شبيبة القبائل يتصدي لها دفاع الأهلي.