خبير: حديث واشنطن عن ضربات عسكرية لإيران الآن أكثر فاعلية مما مضى

كتبت- داليا الظنيني:

07:58 م 07/02/2026

الأسطول الأمريكي قرب إيران

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن تحركات الأسطول الأمريكي وتصعيد الوجود العسكري لواشنطن في المنطقة، إلى جانب التهديدات العلنية بضربات محتملة ضد إيران، تشكل في مجموعها أدوات ضغط شديدة الفعالية على طهران في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن مجرد الحديث عن هذه الضربات بات يحمل تأثيرًا نفسيًا وسياسيًا كبيرًا.

وأوضح عاشور خلال مداخلة عبر برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن التهديد العسكري الأمريكي في الوقت الحالي قد يكون أكثر واقعية وتأثيرًا من أي ضربة فعلية سابقة، موضحًا أن أي هجوم أمريكي سابق كان سيدفع الشعب الإيراني إلى التلاحم خلف نظامه في مواجهة "العدو الخارجي"، بينما المشهد الحالي مختلف جذريًا.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية قائلًا إن الواقع الداخلي الإيراني يشهد تحولاً عميقًا، مؤكدًا أن طبيعة المظاهرات الحالية التي ترفع شعارات معارضة للنظام ذاته ولسياساته، تعكس تصاعدًا غير مسبوق في الضغوط الشعبية التي تواجهها القيادة في طهران.

وأشار الدكتور رامي عاشور إلى أن هذا الوضع الداخلي الهش، متزامنًا مع حصار الضغوط العسكرية والدبلوماسية الخارجية، يضعف بشكل كبير من قدرة النظام الإيراني على المناورة ويقلص هامش حركته التفاوضي مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن هذا الخليط من التحديات يفرض على طهران حسابات بالغة الدقة وأكثر حذرًا في أي جولة تفاوضية مقبلة.

