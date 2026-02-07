وثقت سيدة عبر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال استعراض كميات كبيرة من الأطعمة المجمدة التي قامت بتخزينها داخل الفريزر.

وأظهر الفيديو "فريزر" كبيرا مفتوحا، امتلأت رفوفه بعشرات الأكياس والعلب المرتبة بعناية، وتضم أصنافًا متنوعة من الأطعمة المجمدة، في مشهد عكس حرص السيدة على التنظيم المسبق للوجبات خلال شهر الصيام، وتخفيف أعباء الطهي اليومي.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنوعت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة تخزين كميات كبيرة من الطعام قبل رمضان.

سيدة توثق مفرزناتها استعدادًا لرمضان ❤️😍!

