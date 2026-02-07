وزير التموين: المنظومة الجديدة كسرت التكتلات المسيطرة على سوق القمح

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة استيراد القمح الجديدة عبر جهاز مستقبل مصر حققت ثلاثة معايير حاسمة: أرخص سعرًا، وأفضل جودة وإدارة، وأكثر شفافية.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن جهاز مستقبل مصر يمثل جزءًا من منظومة أمن غذائي أوسع تقودها ثلاث جهات هي وزارتا الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المنظومة يكمن في إدارتها لسلسلة إمداد ومعالجة وتوزيع هائلة تصل إلى 36000 مخبز وتنتج 260 مليون رغيف يوميًا.

وأضاف مستخدمًا الأرقام للتوضيح: "مصر تستهلك قرابة 20 مليون طن قمح سنويًا، الجزء التمويني منها من 9 إلى 10 ملايين طن، نستورد منهم من 5 إلى 6 ملايين طن والباقي إنتاج محلي". وتابع كاشفًا أن هذا الاستيراد كان في الماضي يتحكم فيه "مجموعات وتكتلات ورجال لا يتعدون أصابع اليد".

ولفت الوزير إلى أن الفلسفة الجديدة تعتمد على التكتم وعدم الإعلان المبكر والمستمر عن الاحتياجات والاحتياطي الاستراتيجي، موضحًا أن هذه الشفافية أفقدت التحالفات الدولية القدرة على التوقع والتكتل لفرض أسعار مرتفعة، قائلًا: "النهارده لما بتكون الدولة عارفة بالظبط احتياجاتها مبكرًا، هتكون قادرة تشتري في التوقيت والسعر المناسبين لها، مش اللي يفرضه عليها الآخر".