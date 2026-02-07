إعلان

وزير التموين: المنظومة الجديدة كسرت التكتلات المسيطرة على سوق القمح

كتب : حسن مرسي

10:53 م 07/02/2026

الدكتور شريف فاروق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة استيراد القمح الجديدة عبر جهاز مستقبل مصر حققت ثلاثة معايير حاسمة: أرخص سعرًا، وأفضل جودة وإدارة، وأكثر شفافية.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن جهاز مستقبل مصر يمثل جزءًا من منظومة أمن غذائي أوسع تقودها ثلاث جهات هي وزارتا الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المنظومة يكمن في إدارتها لسلسلة إمداد ومعالجة وتوزيع هائلة تصل إلى 36000 مخبز وتنتج 260 مليون رغيف يوميًا.

وأضاف مستخدمًا الأرقام للتوضيح: "مصر تستهلك قرابة 20 مليون طن قمح سنويًا، الجزء التمويني منها من 9 إلى 10 ملايين طن، نستورد منهم من 5 إلى 6 ملايين طن والباقي إنتاج محلي". وتابع كاشفًا أن هذا الاستيراد كان في الماضي يتحكم فيه "مجموعات وتكتلات ورجال لا يتعدون أصابع اليد".

ولفت الوزير إلى أن الفلسفة الجديدة تعتمد على التكتم وعدم الإعلان المبكر والمستمر عن الاحتياجات والاحتياطي الاستراتيجي، موضحًا أن هذه الشفافية أفقدت التحالفات الدولية القدرة على التوقع والتكتل لفرض أسعار مرتفعة، قائلًا: "النهارده لما بتكون الدولة عارفة بالظبط احتياجاتها مبكرًا، هتكون قادرة تشتري في التوقيت والسعر المناسبين لها، مش اللي يفرضه عليها الآخر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين منظومة استيراد القمح الجديدة عمرو أديب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"
زووم

فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"
فيديو|"لو خايف أو قلقان فخر الدلتا في رمضان".. "dmc" تروج لمسلسل "فخر الدلتا"
مسرح و تليفزيون

فيديو|"لو خايف أو قلقان فخر الدلتا في رمضان".. "dmc" تروج لمسلسل "فخر الدلتا"
مصر وتركيا تتفقان على تطوير برامج سياحية مشتركة لجذب مزيد من السائحين الأتراك
أخبار مصر

مصر وتركيا تتفقان على تطوير برامج سياحية مشتركة لجذب مزيد من السائحين الأتراك
جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا
شقة نيويورك.. تفاصيل جديدة بشأن علاقة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بإبستين
شئون عربية و دولية

شقة نيويورك.. تفاصيل جديدة بشأن علاقة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بإبستين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران