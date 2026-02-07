قنصل الصين بالإسكندرية: علاقاتنا مع مصر أصبحت في أزهى عصورها

الإسكندرية – (أ ش أ)

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي أن بلاده تعد الشريك التجاري الأول لمصر، وأكبر مصدر لوارداتها، كما أنها من أكثر الدول نشاطًا في الاستثمار داخل الدولة المصرية مشيرا إلى أن العام الجاري 2026 يمثل ذكرى مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال قنصل الصين بالإسكندرية - خلال الاحتفالية التي نظمتها القنصلية مساء اليوم السبت بمناسبة عيد الربيع الصيني - أنه تحت القيادتين المصرية والصينية باتت العلاقات بين البلدين استراتيجية وشملت كافة المجالات، مؤكدا أنه في عهد الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج تميزت العلاقات بين البلدين وأصبحت في أزهى عصورها.

وأضاف أنه وفي إطار مبادرة "الحزام والطريق"، أقامت القنصلية العامة تعاونًا مثمرًا مع محافظة الإسكندرية حيث تم إدخال تعليم اللغة الصينية إلى 6 مدارس ثانوية في الإسكندرية، بما يرسخ مفهوم التقارب والتفاهم بين الشعبين، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال علم الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه بين الصين ومصر.

تضمنت الاحتفالية عروضا فنية متنوعة من الفلكلور الصيني وعرض موسيقى وفقرات استعراضية متنوعة تعبر عن الثقافة والفن الصيني.

شهد الاحتفالية لفيف من قناصل الدول الأجنبية بالإسكندرية والقيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء الجالية الصينية بمدينة الإسكندرية.