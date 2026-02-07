إعلان

قنصل الصين بالإسكندرية: علاقاتنا مع مصر أصبحت في أزهى عصورها

كتب : مصراوي

10:51 م 07/02/2026 تعديل في 10:51 م

قنصل عام الصين بالإسكندرية - يانغ يي

الإسكندرية – (أ ش أ)

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي أن بلاده تعد الشريك التجاري الأول لمصر، وأكبر مصدر لوارداتها، كما أنها من أكثر الدول نشاطًا في الاستثمار داخل الدولة المصرية مشيرا إلى أن العام الجاري 2026 يمثل ذكرى مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال قنصل الصين بالإسكندرية - خلال الاحتفالية التي نظمتها القنصلية مساء اليوم السبت بمناسبة عيد الربيع الصيني - أنه تحت القيادتين المصرية والصينية باتت العلاقات بين البلدين استراتيجية وشملت كافة المجالات، مؤكدا أنه في عهد الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج تميزت العلاقات بين البلدين وأصبحت في أزهى عصورها.

وأضاف أنه وفي إطار مبادرة "الحزام والطريق"، أقامت القنصلية العامة تعاونًا مثمرًا مع محافظة الإسكندرية حيث تم إدخال تعليم اللغة الصينية إلى 6 مدارس ثانوية في الإسكندرية، بما يرسخ مفهوم التقارب والتفاهم بين الشعبين، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال علم الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه بين الصين ومصر.

تضمنت الاحتفالية عروضا فنية متنوعة من الفلكلور الصيني وعرض موسيقى وفقرات استعراضية متنوعة تعبر عن الثقافة والفن الصيني.

شهد الاحتفالية لفيف من قناصل الدول الأجنبية بالإسكندرية والقيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء الجالية الصينية بمدينة الإسكندرية.

قنصل عام الصين بالإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الصيني الصين ومصر العلاقات المصرية الصينية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
ماذا يعني قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟
فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"
جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

