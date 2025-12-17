يعد الحديد من العناصر الأساسية لصحة الجسم، إذ يضمن قدرة الدم على نقل الأكسجين ويعزز النشاط والطاقة اليومية، ويؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم ويؤثر على الصحة العامة، خاصة لدى النساء والفئات الأكثر عرضة.

وفق موقع gazeta.ru، حذرت الدكتورة يلينا شافرانسكايا، أخصائية الغدد الصماء، من مخاطر نقص الحديد على صحة الإنسان، مؤكدة أن هذا المعدن ضروري للحفاظ على قدرة الدم على نقل الأكسجين وتعزيز النشاط العام للجسم، ويعد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أكثر أنواع فقر الدم شيوعا، لا سيما بين النساء في سن الإنجاب.

وأوضحت يلينا، أن إدراج أطعمة غنية بالحديد في النظام الغذائي يعد الخطوة الأولى للوقاية، ومن أبرز هذه المصادر:

- اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والروبيان: تعتبر المصادر الأكثر كفاءة للحديد الذي يمتصه الجسم بسهولة.

- الحبوب والبقوليات والطماطم: تكمل النظام الغذائي بالحديد النباتي، خصوصا عند دمجها مع فيتامين C لتعزيز الامتصاص.

- الفواكه الغنية بالحديد: مثل ثمر الورد البري، الفراولة، الرمان، الكاكي، والتفاح.

وأشارت شافرانسكايا إلى أن نقص الحديد يؤدي إلى ضعف الجسم، شعور مستمر بالنعاس، وانخفاض كفاءة نقل الأكسجين، مؤكدة أن النساء في سن الإنجاب أكثر عرضة لهذا النقص بسبب غزارة الطمث.

كما أن بعض الحالات لدى الرجال أو غير النساء قد تنتج عن أمراض معوية تعيق الامتصاص الطبيعي أو عمليات جراحية سابقة مثل استئصال جزء من المعدة.

ولفتت الطبيبة إلى أن الامتصاص من المصادر النباتية أقل فعالية بمعدل 3 إلى 5 مرات مقارنة باللحوم، لذلك يجب على النباتيين الجمع بين البقوليات والخضراوات الورقية مثل السبانخ والحنطة السوداء مع أطعمة غنية بفيتامين C لضمان استفادة الجسم من الحديد بشكل كامل، ما يعزز الصحة العامة ويقي من الإصابة بفقر الدم.