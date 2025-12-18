بعد عدة أشهر.. امرأة كادت تفقد حياتها بسبب نظام غذائي صارم

كادت امرأة صينية تبلغ من العمر 25 عاما أن تفقد حياتها بعد أن تناولت صدور الدجاج المسلوقة والخضراوات فقط لمدة 6 أشهر.

وتجنبت جميع الدهون والكربوهيدرات، ولم تتناول سوى القرنبيط المسلوق إلى جانب الدجاج وأحيانا قطع صغيرة من البطاطا، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وبعد عدة أشهر من اتباعها هذا النظام ظهرت عليها علامات شحوب البشرة والإرهاق والضعف، لكنها تجاهلت هذه الأعراض واستمرت في اتباع هذا النظام القاسي.

وأُصيبت المرأة بتقلصات شديدة في البطن، ونقلت على الفور إلى المستشفى وشخص الأطباء حالتها بالتهاب البنكرياس الحاد الشديد، وهو حالة تتراكم فيها الإنزيمات في البنكرياس وتلحق الضرر به.

وأوضح الأطباء أن مستوى الأميليز في دمها كان أعلى بعشر مرات من المعدل الطبيعي.

والأميليز هو إنزيم يفرز من البنكرياس والغدد اللعابية يساعد على تكسير الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات أبسط مثل المالتوز، مما يزود الجسم بالطاقة اللازمة، وبالإضافة إلى ذلك، تعرض جزء كبير من بنكرياس المرأة للتلف.

ما الذي يسبب في هذه الحالة؟

اتباع نظام غذائي منخفض الدهون للغاية والسعرات الحرارية لفترة طويلة، يؤدي إلى خلل إفراز الإنزيمات الهاضمة.

ونصح الأطباء الراغبين في إنقاص الوزن بتناول سعرات حرارية أقل من احتياجهم اليومي مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

ما هو التهاب البنكرياس؟

هو التهاب يصيب البنكرياس، مما يسبب تورم وألم يشبه ألم المعدة الذي ينتشر إلى الظهر.

والبنكرياس عضو مهم في البطن يقع بين المعدة والعمود الفقري يساعد على عملية الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم وإنتاج إنزيمات وهرمونات هضمية ينقلها إلى الأمعاء الدقيقة عبر القناة البنكرياسية.

علامات التهاب البنكرياس

الغثيان والقيء

سرعة ضربات القلب

تنفس سريع

ارتفاع في درجة الحرارة

عسر الهضم وألم بعد تناول الطعام

فقدان الشهية والوزن

دوار خفيف بسبب انخفاض ضغط الدم

