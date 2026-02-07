انطلاق فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الاثنين المقبل

تنطلق فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل fintech& finance 2026، والذى تنظمه مؤسسة الاهرام تحت عنوان " حلول مالية ومصرفية لدعم الرقمنه والنمو والاستدامة يوم الاثنين المقبل برعاية ك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزى المصرى ، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الماليه.

ومن المقرر، وفق بيان للقائمين على المؤتمر اليوم، ان يشارك فى المؤتمر وزير المالية احمد كجوك ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت ووزير قطاع الاعمال العام المهندس محمد شيمى ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى ،والدكتور محمد فريد رئيس هيئه الرقابة الماليه ، وقيادات القطاع المصرفي والمالي، وخبراء التكنولوجيا والاستثمار، وذلك في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويتضمن المؤتمر الاعلان عن جائزة التميز لافضل رئيس تنفيذى وعضو منتدب لقادة القطاع المالى والمصرفى.

ويشمل المؤتمر أربع جلسات عمل رئيسية، تبدأ بالجلسة الأولى التي تناقش التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وآفاق جديدة للمعاملات المالية والمصرفية والاستثمار في أسواق المال، مع التركيز على تطوير نماذج الأعمال المصرفية، وتعزيز كفاءة وشفافية أسواق المال، والتحول الرقمي في منظومة الضرائب، إلى جانب نظام الدفع والتسوية بالعملات الإفريقية (PAPSS).

وتتناول الجلسة الثانية التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتمويل، ودور الابتكار والتكنولوجيا الرقمية في دعم الشمول المالي، وتطوير تجربة العملاء، وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، فضلًا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التقييم الائتماني وتقليل المخاطر.

أما الجلسة الثالثة، فتناقش دور التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي، بما يشمل الأطر التنظيمية الداعمة للابتكار المالي، وتطور سوق التأمين، ونمو التمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، إلى جانب استخدام تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الائتماني والتسويق المالي.

ويختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة بعنوان مدن المستقبل… الابتكار والاستدامة وحلول التمويل، والتي تستعرض نماذج للمدن الذكية والمستدامة، ودور الطاقة المتجددة في خفض الانبعاثات، ومساهمة المطورين العقاريين، وحلول التمويل المبتكرة، بما في ذلك الصكوك والملكية التشاركية للعقار.

ويؤكد مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل fintech& finance أهمية التكامل بين السياسات الحكومية والتطور التكنولوجي ودور القطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي تنافسي، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.