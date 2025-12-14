5 أماكن سياحية سرية لا يعرفها معظم المسافرين.. منها المدينة المفقودة

أثارت الحارسة الشخصية الصينية المعروفة باسم "يان يوشيا" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مع السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون خلال زيارتها الرسمية مع زوجها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الصين بسبب شخصيتها القوية.

وأطلق عليها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون بأنها "أجمل حارسة شخصية"، بالرغم من أن جمالها ليس العامل الوحيد المميز لها، بل تمتلك العديد من الصفات الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "South China Morning Post".

وبينما شاركت بريجيت ماكرون في فعاليات عامة في بكين وتشينجدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، تم تصوير يان وهي في حالة تأهب قصوى طوال الوقت، حيث كانت عيناها تتابعان المنطقة بعناية لفحص كل زاوية بحثا عن أي تهديدات محتملة.

ولفتت "يان" الأنظار إليها لأول مرة على السوشيال ميديا أثناء خدمتها للسيدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خلال زيارتها للصين في سبتمبر 2023.

وخطفت "يان" أنظار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكها الهادئ وتركيزها الشديد أثناء مرافقتها للسيدة الأولى.

وبينما كانت أسماء الأسد تختلط بحشد من الطلاب والصحفيين في إحدى الجامعات في بكين ظلت "يان" قريبة منها، مستخدمة ذراعيها لحمايتها من أي شخص يحاول الاقتراب من الشخصية المهمة.

وفي فبراير، تم إرسال يان لحماية باتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء تايلاند خلال زيارتها للصين.

وعندما كانت شيناواترا تشاهد منافسة هوكي الجليد في هاربين شمال شرق الصين، التقطت كاميرات وسائل الإعلام يان وهي تجلس بالقرب منها، وكانت عروق رقبتها منتفخة بشكل واضح وهو دليل على يقظتها.

وفي ختام الزيارة، تحدث شيناواترا مع يان لفترة وجيزة، ثم أومأ برأسه تقديرا لجهودها واحترافها في أداء مهامها.

كما شاركت شيناواترا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تعرب فيه عن امتنانها العميق ليان على رعايتها وحمايتها المدروسة، مشيرة إلى أنها تأمل في رؤيتها مرة أخرى في المناسبات المستقبلية.

ونظرا لطبيعة مهنتها، لم يتم نشر سوى القليل من المعلومات الشخصية عن يان.

وولدت "يان" باسم شو جين في لويانج، وهي مدينة تقع في وسط مقاطعة خنان، لعائلة ذات تقاليد في فنون الدفاع عن النفس، ولا يزال عمرها غير واضح.

وبدأت يان بتعلم فنون الدفاع عن النفس في سن السادسة، وأرسلها والداها لتلقي تدريب احترافي في الكونغ فو بمعبد شاولين الأسطوري.

وفي عام 2015، تم اختيارها كحارسة شخصية من النخبة في مكتب الحرس المركزي، التابع لوزارة الأمن العام.

وتشمل مسؤولياتها حماية القادة الصينيين ونظرائهم الأجانب خلال زياراتهم للصين.

ولم تجر يان أي مقابلة إعلامية، ومع ذلك، اكتشف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنها حصلت في أغسطس 2020، بصفتها مندوبة عن فريق الحماية الشخصية للقادة الأجانب في وزارة الأمن العام، على جائزة تقديرية من الحكومة المركزية.

وأثارت قصة يان موجة من الإعجاب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصينيين.

