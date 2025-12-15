فيديو "صفع المسن".. ذنب "أبو البنات" يفجر مأساة عائلية بكفر الشيخ (صور)

على الأقدام.. محافظ الأقصر يتابع استعدادات "الكريسماس" ليلًا (صور)

"هو حرام أخلف بنات؟".. صرخة أطلقها مسن في كفر الشيخ، لخصت مأساة إنسانية هزت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول الرواد مقطع فيديو صادم يوثق لحظة سقوط "قناع الأخوة"، حيث ظهر مجموعة من الأشخاص ينهالون صفعًا على وجه شقيقهم الأكبر، في مشهد كشف عن قسوة الخلافات حين تعمي الأطماع القلوب.

سقوط قناع الأخوة

الواقعة التي شهدتها قرية "كفر الطايفة" لم تكن مجرد مشاجرة عابرة؛ بل كانت حلقة في مسلسل صراع عائلي مرير.

تحركت الأجهزة الأمنية فور رصد الفيديو، حيث تمكنت إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد فوزي، من تحديد وضبط طرفي النزاع، ليكتشف الجميع أن الضحية والجناة "أشقاء"، وأن المحرك الأساسي لهذا العنف هو "الميراث".

ذنب "أبو البنات"

"عبدالحفيظ فتحي" (58 عامًا)، سائق تاكسي والشقيق الأكبر المعتدي عليه، كشف عن كواليس الفيديو المؤلم.

أكد أن الحرب شُنت عليه منذ عام 2003، حين قرر كتابة نصيبه الشرعي لبناته رسميًا. وقال بمرارة: "من ساعة ما عرفوا إني بعت حقي لعيالي أعلنوا عليّ الحرب، خاصة إني مخلّف بنات"، في إشارة إلى موروثات اجتماعية ترفض توريث الإناث.

حصار وترويع

لم يكتفِ الأشقاء بالصفع الذي وثقته الكاميرات؛ بل وصل الأمر إلى محاولة اقتحام شقته (مساحتها 90 مترًا) عبر كسر الجدران للوصول إليه.

وروى "عبدالحفيظ" تفاصيل حملة الترويع التي تعرض لها، بدءًا من تكسير سيارته "التاكسي" التي تمثل مصدر رزقه الوحيد، وصولًا إلى "ربط كلب" أمام مدخل المنزل لإرهاب بناته ومنعهن من الدخول أو الصعود لأبيهن، في تصرف وصفه بـ"غير الإنساني".

مكافأة الأخ الأكبر

المفارقة الأكثر إيلامًا في القصة، كما يرويها الضحية، أنه هو الأخ الأكبر الذي حمل مسؤولية رعاية هؤلاء الأشقاء منذ صغرهم بعد وفاة والدهم، وسعى لبناء المنزل الذي يجمعهم.

لكن، وبدلًا من رد الجميل، تحولت رابطة الدم إلى صراع دامٍ بسبب الطمع، انتهى به "مصفوعًا" على وجهه، ومحتميًا برجال الشرطة الذين استغاث بهم لإنقاذه من بطش ذوي القربى.

اقرأ أيضًا

فيديو صادم.. اعتداء مروّع على مُسن داخل منزله بكفر الشيخ